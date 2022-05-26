Умер актер Рэй Лиотта

Американский актер Рэй Лиотта умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Как сообщается, актер скончался во сне в Доминикане, где находился на съемках предстоящего фильма «Опасные воды».



Зрителю актер известен ролями в фильмах «Славные парни» и «Револьвер».

«Славные парни» Мартина Скорсезе принес актеру широкую известность. Кинолента считается одним из величайших фильмов всех времен и получил шесть номинаций на премию Оскар и одну победу после выхода на экраны в 1990 году.





