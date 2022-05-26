Умер английский музыкант из Depeche Mode Энди Флетчер

Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Эндрю Джон Леонард Флетчер скончался. Ему было 60 лет. Об этом участники группы сообщили в одном из своих аккаунтов.

Его коллеги по цеху выразили соболезнования и вспомнили Флетчера добрыми словами. Они назвали его дорогим другом и членом семьи.