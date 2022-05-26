Умер английский музыкант из Depeche Mode Энди Флетчер
26 мая 202222:30
Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Эндрю Джон Леонард Флетчер скончался. Ему было 60 лет. Об этом участники группы сообщили в одном из своих аккаунтов.
Его коллеги по цеху выразили соболезнования и вспомнили Флетчера добрыми словами. Они назвали его дорогим другом и членом семьи.
На данный момент о причине смерти не сообщается.
Ранее сегодня стало известно о смерти американского актера Рэя Лиотта, сыгравшего в фильме «Славные парни».
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26 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru