Умер английский музыкант из Depeche Mode Энди Флетчер

Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Эндрю Джон Леонард Флетчер скончался. Ему было 60 лет. Об этом участники группы сообщили в одном из своих аккаунтов.

Его коллеги по цеху выразили соболезнования и вспомнили Флетчера добрыми словами. Они назвали его дорогим другом и членом семьи.

Умер актер Рэй Лиотта

На данный момент о причине смерти не сообщается.

Ранее сегодня стало известно о смерти американского актера Рэя Лиотта, сыгравшего в фильме «Славные парни».

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