Умер лауреат 12 премий Grammy, джазовый саксофонист Уэйн Шортер
На 90-м году жизни умер американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер, лауреат 12 премий Grammy, сообщает газета The New York Times со ссылкой на агента музыканта Элисс Кингсли.
По информации издания, музыкант скончался в четверг, 2 марта, в больнице в Лос-Анджелесе. Причина смерти не разглашается.
Шортер начал музыкальную карьеру в 1964 году в квинтете под управлением Майлса Дейвиса, вместе с которым играли Херби Хэнкок, Тони Уильямс и Рон Картер. В текущем году Шортер получил 12-ю премию Grammy. За свою жизнь музыкант удостоился 23 номинаций на награду.
Ранее сообщалось о смерти известного гитариста-виртуоза из Великобритании Джеффа Бека. Музыкант скончался в возрасте 78 лет. Уточнялось, что смерть наступила в результате внезапного инфицирования бактериальным менингитом.
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