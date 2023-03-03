Умер лауреат 12 премий Grammy, джазовый саксофонист Уэйн Шортер

По информации издания, музыкант скончался в четверг, 2 марта, в больнице в Лос-Анджелесе. Причина смерти не разглашается.

Шортер начал музыкальную карьеру в 1964 году в квинтете под управлением Майлса Дейвиса, вместе с которым играли Херби Хэнкок, Тони Уильямс и Рон Картер. В текущем году Шортер получил 12-ю премию Grammy. За свою жизнь музыкант удостоился 23 номинаций на награду.

Ранее сообщалось о смерти известного гитариста-виртуоза из Великобритании Джеффа Бека. Музыкант скончался в возрасте 78 лет. Уточнялось, что смерть наступила в результате внезапного инфицирования бактериальным менингитом.

