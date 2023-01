Легендарный гитарист Джефф Бек умер от внезапной инфекции

Известный гитарист-виртуоз из Великобритании Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет, информирует его официальный сайт. Уточняется, что смерть наступила в результате внезапного инфицирования бактериальным менингитом.

Джефф Бек оказал значительное влияние на развитие такие стилей рок-музыки, как хеви-метала и джаз-рок. Он, в частности, был одним из первых экспериментаторов на своей любимой гитаре Fender Stratocaster со звуковыми эффектами фузз и дисторшн.

В 1965 году Бек заменил в группе The Yardbirds Эрика Клэптона. Через два года Бэк основал The Jeff Beck Group, в которую вошли певец Род Стюарт и нынешний бас-гитарист The Rolling Stones Рони Вуд. На счету Джеффа Бека - семь премий Grammy, дважды он был включен в Зал славы рок-н-ролла - в 1992 и 2009 годах.