Легендарный гитарист Джефф Бек умер от внезапной инфекции
Известный гитарист-виртуоз из Великобритании Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет, информирует его официальный сайт. Уточняется, что смерть наступила в результате внезапного инфицирования бактериальным менингитом.
Джефф Бек оказал значительное влияние на развитие такие стилей рок-музыки, как хеви-метала и джаз-рок. Он, в частности, был одним из первых экспериментаторов на своей любимой гитаре Fender Stratocaster со звуковыми эффектами фузз и дисторшн.
В 1965 году Бек заменил в группе The Yardbirds Эрика Клэптона. Через два года Бэк основал The Jeff Beck Group, в которую вошли певец Род Стюарт и нынешний бас-гитарист The Rolling Stones Рони Вуд. На счету Джеффа Бека - семь премий Grammy, дважды он был включен в Зал славы рок-н-ролла - в 1992 и 2009 годах.
Интересно, что некоторое время пальцы гитариста были застрахованы на 7 миллионов фунтов стерлингов. В 2015 году журнал Rolling Stone назвал музыканта пятым самым лучшим гитаристом всех времён.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года умер гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин - в реанимации одной из московских больниц. Музыкант также сотрудничал с коллективами «Моральный Кодекс», «СБПЧ» и Павлом Артемьевым.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Москалькова: Создание гумкоридора не обсуждалось с омбудсменом Украины
- Глава МИД Эстонии призвал ЕС выслать еще больше российских дипломатов
- Назарбаева лишили звания почетного сенатора
- Легендарный гитарист Джефф Бек умер от внезапной инфекции
- В США пожаловались на «наводящие ужас» российские гиперзвуковые ракеты
- Объявлено место похорон первого президента Башкирии Рахимова
- Источник сообщил об обнаружении схрона диверсантов, планировавших теракты в Луганске
- СМИ: СК возбудил дело о даче взятки против менеджеров авиакомпании Azur Air
- МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко
- Помощник Кадырова призвал россиян объединяться в дружины для борьбы с диверсиями ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru