Легендарный гитарист Джефф Бек умер от внезапной инфекции

Известный гитарист-виртуоз из Великобритании Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет, информирует его официальный сайт. Уточняется, что смерть наступила в результате внезапного инфицирования бактериальным менингитом.

Джефф Бек оказал значительное влияние на развитие такие стилей рок-музыки, как хеви-метала и джаз-рок. Он, в частности, был одним из первых экспериментаторов на своей любимой гитаре Fender Stratocaster со звуковыми эффектами фузз и дисторшн.

В 1965 году Бек заменил в группе The Yardbirds Эрика Клэптона. Через два года Бэк основал The Jeff Beck Group, в которую вошли певец Род Стюарт и нынешний бас-гитарист The Rolling Stones Рони Вуд. На счету Джеффа Бека - семь премий Grammy, дважды он был включен в Зал славы рок-н-ролла - в 1992 и 2009 годах.

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Интересно, что некоторое время пальцы гитариста были застрахованы на 7 миллионов фунтов стерлингов. В 2015 году журнал Rolling Stone назвал музыканта пятым самым лучшим гитаристом всех времён.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года умер гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин - в реанимации одной из московских больниц. Музыкант также сотрудничал с коллективами «Моральный Кодекс», «СБПЧ» и Павлом Артемьевым.

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Фото: jeffbeck.com
ТЕГИ:Рок-музыкаСмертьМузыканты
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