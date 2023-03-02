«Стихи под музыку»: Галанин захотел выступить на Донбассе

«В основном я сам в социальных сетях находил стихотворения. Так и рождались песни. Все началось с Володи Скворцова. Мы были знакомы ранее и он дал мне свои стихи. Так родилась песня «Будем жить». Дальше возникла песня «Тебя не сломать», и понеслось. Сначала было десять песен, потом добавили еще две. Отбор проходил через сердце, что-то западало - на этом и останавливался», - рассказал музыкант.

По его словам, в новом альбоме не песни, а стихи под музыку.



«Все-таки этот альбом - это стихи замечательных людей, поэтому я не назвал бы это даже песнями. Музыка ту как некое сопровождение к стихам. Я поэтому на всей пластинке сделал чуть громче вокал. Я сталкивался в своей жизни с тем, что брал чьи-то стихи, пытался наложить на музыку, но ничего не получалось. Я бросал это дело. Стих - это некое законченное произведение. Это не песня, где есть какие-то припевы, которые ложатся на ухо слушателю, западают как-то. У поэзии другая специфика. В этом альбоме не песни, это стихи под музыку. В альбоме есть три композиции на мои слова. Вот появился случай примазаться к замечательным поэтам», - поделился Галанин.

Музыкант добавил, что он с группой «СерьГа» хочет выступить на Донбассе.

«Мы бы с удовольствием выступили на Донбассе. Были там последний раз лет пять назад. Сейчас вот тоже собирались, но никак не получалось из-за разных обстоятельств. Обязательно поедем, как же без этого. Пока выступаем в госпиталях в Москве и Подмосковье», - сказал собеседник НСН.



В заключение он поделился планами на будущее, отметив, что две пластинки уже готовы.



«Две пластинки уже записаны в плане инструментала. Одна из них - это группа «СерьГа», вторая - продолжение сольной работы, которую я делал года два назад. Тогда вышла пластинка «Любовь, алкоголь и Весна, Часть 1». Потом мы начали делать вторую часть, но началась спецоперация. Стало не до этого. Там такие песни на бытовую тему - о взаимоотношениях, о пагубных привычках и прочее. Сейчас не до этой пластинки. Я её отложил. А вот альбом группы «СерьГа» скоро будет готов. Планируем к нашему Дню рождения выпустить, к 1 июня. Пластинка «Батарейка села» должна была выйти еще в 2021 году, но все не получалось. В этом году точно выйдет», - заключил Галанин.

Ранее Галанин заявил НСН, что ему не хватает времени для творчества, потому он бы не стал заниматься составлением базы патриотических песен.

