«Умение открывать рот»: Киркоров признался, что использует фонограмму на концертах
Владимир Полупанов заявил НСН, что Филипп Киркоров не скрывает, что поет под «фанеру» в танцевальных номерах.
Филипп Киркоров признался, что частично использует фонограмму даже в своих сольных концертах, заявил журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с НСН.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что народный артист СССР Иосиф Кобзон и заслуженный артист РФ Николай Носков никогда не выступали под фонограмму. Он также выделил «ныне здравствующих» артистов, которые сегодня активно выступают и могут делать это без фонограммы. К таким критик отнес Олега Газманова, Сосо Павлиашвили, Алексея Чумакова и Леонида Агутина. Полупанов рассказал, кто чаще других прибегает к уловкам на сцене.
«Артистов, которые всегда поют вживую, не существует. Артистов, которые выступают на своих концертах вживую, большинство. Если концерт сборный или это телевизионная съемка, все поют под фонограмму: и Агутин, и Расторгуев, и далее по списку. Филипп Киркоров мне признавался, когда мы ездили с ним в тур в прошлом году по Сибири, что в своем сольном концерте он частично использует фонограмму, если есть какие-то танцевальные номера, где нужно много двигаться. На Западе тоже такая практика существует», - отметил он.
При этом собеседник НСН признался, что зритель сегодня приходит на концерты любимых артистов не ради вокала, а ради шоу и настроения.
«Я на эту тему разговаривал с Игорем Матвиенко. Он уверен, что артисты, которые работают в танцевальном жанре музыки, не должны петь вживую. Слушатель привыкает к чистому звуку, который записан в студии. Люди лояльно относятся к любимым артистам. Людям важны любимые песни, шоу и настроение, а не вокал», - подчеркнул Полупанов.
Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий добавил, что сегодня вживую на сольных концертах поют и молодые артисты, хоть для этого и требуется музыкальное образование.
«Достаточно и молодых артистов, которые поют вживую. Есть, например, популярная группа The Hatters, как себе представить, чтобы они пели под «фанеру»? Чтобы петь вживую, артист должен уметь петь и достаточно хорошо уметь петь, у него должно быть музыкальное образование», - сказал он НСН.
А умение «правильно открывать рот» он назвал большим искусством.
«Что касается гонораров, «фанера» на них не влияет. Сравните Агутина, который поет вживую, и Киркорова, который не всегда поет вживую. И у того, и у другого большие гонорары. Это очень индивидуальная история. При этом пение под «фанеру» - это тоже сегодня не так просто, это серьезная работа. Правильно открывать рот – это большое искусство. Зрители сразу все это видят, если что не так. Чаще всего это используют на больших телевизионных съемках, подстраховываются», - заключил Зубицкий.
Из-за отсутствия технических условий исполнители часто прибегают к использованию фонограммы, объяснил ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин «Радиоточке НСН».
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