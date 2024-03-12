«Умение открывать рот»: Киркоров признался, что использует фонограмму на концертах

«Артистов, которые всегда поют вживую, не существует. Артистов, которые выступают на своих концертах вживую, большинство. Если концерт сборный или это телевизионная съемка, все поют под фонограмму: и Агутин, и Расторгуев, и далее по списку. Филипп Киркоров мне признавался, когда мы ездили с ним в тур в прошлом году по Сибири, что в своем сольном концерте он частично использует фонограмму, если есть какие-то танцевальные номера, где нужно много двигаться. На Западе тоже такая практика существует», - отметил он.

При этом собеседник НСН признался, что зритель сегодня приходит на концерты любимых артистов не ради вокала, а ради шоу и настроения.

«Я на эту тему разговаривал с Игорем Матвиенко. Он уверен, что артисты, которые работают в танцевальном жанре музыки, не должны петь вживую. Слушатель привыкает к чистому звуку, который записан в студии. Люди лояльно относятся к любимым артистам. Людям важны любимые песни, шоу и настроение, а не вокал», - подчеркнул Полупанов.

Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий добавил, что сегодня вживую на сольных концертах поют и молодые артисты, хоть для этого и требуется музыкальное образование.

«Достаточно и молодых артистов, которые поют вживую. Есть, например, популярная группа The Hatters, как себе представить, чтобы они пели под «фанеру»? Чтобы петь вживую, артист должен уметь петь и достаточно хорошо уметь петь, у него должно быть музыкальное образование», - сказал он НСН.

А умение «правильно открывать рот» он назвал большим искусством.

«Что касается гонораров, «фанера» на них не влияет. Сравните Агутина, который поет вживую, и Киркорова, который не всегда поет вживую. И у того, и у другого большие гонорары. Это очень индивидуальная история. При этом пение под «фанеру» - это тоже сегодня не так просто, это серьезная работа. Правильно открывать рот – это большое искусство. Зрители сразу все это видят, если что не так. Чаще всего это используют на больших телевизионных съемках, подстраховываются», - заключил Зубицкий.

Из-за отсутствия технических условий исполнители часто прибегают к использованию фонограммы, объяснил ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин «Радиоточке НСН».

