Украинская группа «Антитела» анонсировала концерт в Крыму

Поддерживающая Вооруженные силы Украины (ВСУ) украинская группа «Антитела» в своих соцсетях анонсировала концерт на полуострове Крым.

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В сообщении музыкантов говорится, что они намерены выступить 23 августа 2024 года на стадионе «Авангард» в Ялте.

«Мы открываем предпродажи на первое большое стадионное шоу в Ялте», – заявили участники коллектива.

Ранее певец Владимир Пресняков заявил, что передаст участникам спецоперации свой гонорар за концерт в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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