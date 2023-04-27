Украинская группа «Антитела» анонсировала концерт в Крыму

В сообщении музыкантов говорится, что они намерены выступить 23 августа 2024 года на стадионе «Авангард» в Ялте.

«Мы открываем предпродажи на первое большое стадионное шоу в Ялте», – заявили участники коллектива.

Ранее певец Владимир Пресняков заявил, что передаст участникам спецоперации свой гонорар за концерт в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».