В Санкт-Петербурге отменили концерт Jah Khalib
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину музыканта, Jah Khalib, сообщает «Москва 24».
Мероприятие должно было пройти во вторник, 25 апреля, на площадке «М-1 Арена».
Ранее рэпер и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить выступление Jah Khalib, впоследствии инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов.
Также отмечается, что московский концерт в Crocus City Hall, запланированный на 23 апреля, также находится под угрозой срыва.
Бахтияр Мамедов (настоящее имя артиста) высказался в поддержку Украины после начала спецоперации, однако продолжил свою концертную деятельность в России.
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