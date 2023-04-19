В Санкт-Петербурге отменили концерт Jah Khalib

Мероприятие должно было пройти во вторник, 25 апреля, на площадке «М-1 Арена».

Ранее рэпер и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить выступление Jah Khalib, впоследствии инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Также отмечается, что московский концерт в Crocus City Hall, запланированный на 23 апреля, также находится под угрозой срыва.

Бахтияр Мамедов (настоящее имя артиста) высказался в поддержку Украины после начала спецоперации, однако продолжил свою концертную деятельность в России.

