Скандальный мотив. В России оценили победу Måneskin на «Евровидении-2021»

Музыкальный критик признался, что прогнозировал россиянке Маниже 8-11 место и отметил ее агрессию, которая, на его взгляд, выдавала волнение во время выступления.

Российский продюсер Иосиф Пригожин полагает, что музыкальный материал соотечественницы на «Евровидении-2021» «остался недопонятым» и в результате она получила только 9 место.

По мнению продюсера, победа Италии оказались заслуженной.

«Очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место», - цитирует Пригожина РИА Новости.

Музыкальный критик, рок-журналист Артемий Троицкий согласился с Пригожиным. Он считает победу Måneskin заслуженной.

«Мне понравились итальянцы, которые победили. Это была историческая победа для “Евровидения”. Вот эта Måneskin - это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на “Евровидении” не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой “евровизионной” парфюмерии», - заявил Троицкий в комментарии «Звезде».