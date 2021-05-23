Скандальный мотив. В России оценили победу Måneskin на «Евровидении-2021»
Музыкальные критики и продюсеры высказались по поводу итогов «Евровидения-21»
Итальянская группа Måneskin заняла первое место на «Евровидении-2021».
Таковы итоги голосования жюри и зрителей.
Певица Манижа, которая представляла Россию, заняла девятое место, набрав 204 балла.
Музыкальный критик Евгений Бабичев оказался удивлён итогами «Евровидения-2021». Эксперт признался, что серьезно не рассматривал в качестве претендента на победу роковую композицию Zitti E Buoni итальянской группы Måneskin.
«Но, видимо, народ соскучился по яркому протестному номеру и захотел выбрать именно такой. Но боюсь, что теперь появится тенденция как после Lordi, финской рок-группы, победившей в 2006 году. Я предсказываю, что в 2022—2023 годах мы увидим большое количество подобных номеров. Погоня за трендами прошедших лет, конечно, конкурс не украсит», - заявил Бабичев в интервью телеканалу «360».
Музыкальный критик признался, что прогнозировал россиянке Маниже 8-11 место и отметил ее агрессию, которая, на его взгляд, выдавала волнение во время выступления.
Российский продюсер Иосиф Пригожин полагает, что музыкальный материал соотечественницы на «Евровидении-2021» «остался недопонятым» и в результате она получила только 9 место.
По мнению продюсера, победа Италии оказались заслуженной.
«Очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место», - цитирует Пригожина РИА Новости.
Музыкальный критик, рок-журналист Артемий Троицкий согласился с Пригожиным. Он считает победу Måneskin заслуженной.
«Мне понравились итальянцы, которые победили. Это была историческая победа для “Евровидения”. Вот эта Måneskin - это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на “Евровидении” не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой “евровизионной” парфюмерии», - заявил Троицкий в комментарии «Звезде».
Месседж и символизм Манижи Троицкому показались «симпатичны». Но в музыкальном и визуальном отношении этот номер на критика никакого впечатления не произвел.
Победители спровоцировали сразу два скандала. Солист Måneskin Давид Дамиано порвал штаны, прыгая на сцене от радости по поводу первого места музыкального турнира. На дыру указала участница группы. Видео опубликовал официальный аккаунт конкурса в Twitter.
Затем Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков. Предположения возникли в связи с телетрансляцией конкурса. На кадрах певец наклоняется к столу во время выступления других артистов. Ролик опубликовал испанский журналист Давид Санчес де Кастро в своем Twitter.
Такое поведение породило у пользователей Сети дискуссии возможной наркозависимости музыканта, сообщает Lenta.ru.
Однако, Дамиано опроверг эту информацию в ходе пресс-конференции. По его словам, на видео он собирает осколки разбитого гитаристом группы стакана, а не принимает наркотики.
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