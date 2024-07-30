От The Beatles до Агутина: Названы самые «убаюкивающие» музыканты

Почти половина россиян включает музыку, чтобы уснуть, при этом Леонид Агутин и группа «Альянс» оказались самыми «убаюкивающими» отечественными артистами, отмечается в исследовании HiFi-стриминга «Звук», имеющемся в распоряжении НСН.

Самой «сонной» песней 32% участников опроса назвали «Let it be» группы The Beatles, на втором месте «На заре» группы «Альянс» (21%), а 11% респондентов выбрали «Аэропорты» Леонида Агутина. Выяснилось, что россияне также любят засыпать под Шарля Азнавура и Мирей Матьё (по 14%), колыбельные и песни группы «Кино».

Корреспондент НСН, побывавший 27 июля на концерте Леонид Агутина в «Лужниках», подтвердил, что от некоторых композиций клонило в сон.

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Классическую музыку перед сном слушает каждый пятый россиянин (22% опрошенных). В числе «усыпляющих» жанров также оказались эстрада и каверы (15%), рок-баллады (12%), эмбиент (12%), песни из фильмов и мюзиклов (7%), а также французский шансон. В целом более 40% россиян слушают перед сном музыку. Исследование проводилось в июле 2024 года, в нем приняли участие более 1200 респондентов из 17 регионов России.

Актер и телеведущий Михаил Полицеймако ранее рассказал «Радиоточке НСН» о совместной работе с Леонидом Агутиным, назвав его одним из великих современных композиторов и певцов.

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ФОТО: РИА Новости
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