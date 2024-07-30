От The Beatles до Агутина: Названы самые «убаюкивающие» музыканты

Почти половина россиян включает музыку, чтобы уснуть, при этом Леонид Агутин и группа «Альянс» оказались самыми «убаюкивающими» отечественными артистами, отмечается в исследовании HiFi-стриминга «Звук», имеющемся в распоряжении НСН.

Самой «сонной» песней 32% участников опроса назвали «Let it be» группы The Beatles, на втором месте «На заре» группы «Альянс» (21%), а 11% респондентов выбрали «Аэропорты» Леонида Агутина. Выяснилось, что россияне также любят засыпать под Шарля Азнавура и Мирей Матьё (по 14%), колыбельные и песни группы «Кино».

Корреспондент НСН, побывавший 27 июля на концерте Леонид Агутина в «Лужниках», подтвердил, что от некоторых композиций клонило в сон.