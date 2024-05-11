Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»
11 мая 202421:28
Участницу песенного конкурса «Евровидения», которая представляет Израиль, Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец», говорится на сайте базы.
Ее обвинили в нарушении государственной границы Украины и нарушении других украинских законов.
Кроме того, на сайте говорится, что певица участвовала в антиукраинских мероприятиях.
Ранее актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана», внесен в базу украинского сайта «Миротворец», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
- Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР
- Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»
- ЦАХАЛ: Больше 300 тысяч палестинцев эвакуировались из Рафаха
- Над Белгородской областью сбили 12 снарядов РСЗО Vampire
- Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
- Спектакль «Принцесса цирка» в Театре мюзикла посмотрели больше миллиона зрителей
- В Оренбургской области от паводковой воды освободились 28,2 тысячи домов
- Мультфильм из Башкирии стал лауреатом Международного фестиваля правильного кино
- Группа Blue Öyster Cult выпустила кавер на песню The Beatles «If I Fell»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru