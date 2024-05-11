Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»

Участницу песенного конкурса «Евровидения», которая представляет Израиль, Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец», говорится на сайте базы.

Рэпера Инстасамку внесли в украинскую базу «Миротворец»

Ее обвинили в нарушении государственной границы Украины и нарушении других украинских законов.

Кроме того, на сайте говорится, что певица участвовала в антиукраинских мероприятиях.

Ранее актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана», внесен в базу украинского сайта «Миротворец», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TT News Agency / ТАСС
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