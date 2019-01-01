Участники группы «Слот» показали свои любимые татуировки
Музыканты поделились впечатлениями от фестиваля «Нашествие» и ответили на вопросы журналистов.
«НАШЕСТВИЕ-2019» стало для группы «СЛОТ» уникальным, поскольку весь сет с коллективом в качестве вокалистки отработала вокалистка Дария «Нуки» Ставрович.
«Каждая татуха имеет свое значение, рассказывать про все – очень долго. Но любимая – это название группы Pantera», - рассказал участник группы на пресс-конференции НСН на поле фестиваля «Нашествие».
«У меня с этим все очень интересно. Мне никогда не хотелось татуировку, потому что мне не хотелось вешать на себя какой-то смысл. Я боялся татуировок с волками, розами и мечами, медведями. И однажды когда мы были в туре, это был город Томск, мне Нуки говорит, смотри, какая есть тема. И показала мне всю эту геометрию и орнаменталику. И я сказал – ого! И первый рукав у меня появился в 48 лет», - рассказал вокалист «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов, который в этом году он отметил свой 50-летний юбилей.
Ранее он рассказал НСН, что главное обязательство, которое возвращает его из года в год на фестиваль – это приятные встречи с друзьями и коллегами.
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