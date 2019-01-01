Игорь «КЭШ» Лобанов: Сцена «Ультра» вернет людям 2007

В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Фронтмен группы «СЛОТ» Игорь «КЭШ» Лобанов рассказал в эфире НСН о том, что ждет от фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019».

«Вроде бы это было уже много раз и в этот раз мы переходим с большой сцены на “Ультра”, но почему-то я жду. У нас очень интересный подбор. Расстановка артистов, мне кажется, очень грамотная. Вся наша грядка на сцене “Ультра” в один день. Все, кто возвращает людям 2007, все вместе. Все, кто еще живы, будут фигачить», - рассказал он.

Музыкант также отметил, что главное обстоятельство, которое возвращает его из года в год на фестиваль – это приятные встречи с друзьями и коллегами.

«Все фестивали – это, прежде всего, встречи. В другой жизни, так ее назовем, сложно пересекаться. А здесь, вот они все! Со всеми можно пообщаться. Но вообще делится все пополам для меня, потому что “Слот” – это одно, а то, что выступаем “Модем” опять – небольшая неожиданность. Потому что за этот год мы мало, что сделали. Мы делаем сейчас альбом к осени, но за что нас опять любезно пригласили, я не понимаю. Будем считать это авансом. И вот здесь вообще все по-другому. Здесь каждый раз проверка, каждый раз небольшой стрессняк такой. Это здорово», - поделился Лобанов.

Ранее Найк Борзов, многолетний участник музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ», в эфире НСН вспомнил о первых концертах на фестивальной площадке и рассказал, как готовится к новой поездке.



