Юбилейная премия Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» стала самой популярной

Как сообщает НСН, в данный момент парк уже буквально забит. Даже те гости, которые не успели приобрести билет на премию, которая впервые проходит в формате фестиваля на открытом воздухе заранее, покупают их прямо на месте.

На территории Сада «Эрмитаж» уже работают музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческая лаборатория, мульт-сеансы с живым оркестром, а также детская зона для самых маленьких гостей, которых в этом году особенно много. Также всех посетителей премии Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» в Саду «Эрмитаж» развлекают циркачи со своей шоу-программой.

Ранее музыкант, арт-директор Клуба Алексея Козлова Араик Акопян поделился в эфире НСН своими впечатлениями от пятой юбилейной церемонии вручения премии «Все цвета джаза», которая проходит сегодня в московском Саду «Эрмитаж»

