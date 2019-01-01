Юбилейная премия Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» стала самой популярной
В этом году пятая юбилейная премия Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» стала особенно популярна у москвичей и гостей столицы. Уже сейчас в Сад «Эрмитаж» прибыло большое количество гостей фестиваля.
Как сообщает НСН, в данный момент парк уже буквально забит. Даже те гости, которые не успели приобрести билет на премию, которая впервые проходит в формате фестиваля на открытом воздухе заранее, покупают их прямо на месте.
На территории Сада «Эрмитаж» уже работают музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческая лаборатория, мульт-сеансы с живым оркестром, а также детская зона для самых маленьких гостей, которых в этом году особенно много. Также всех посетителей премии Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» в Саду «Эрмитаж» развлекают циркачи со своей шоу-программой.
Ранее музыкант, арт-директор Клуба Алексея Козлова Араик Акопян поделился в эфире НСН своими впечатлениями от пятой юбилейной церемонии вручения премии «Все цвета джаза», которая проходит сегодня в московском Саду «Эрмитаж»
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