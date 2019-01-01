«Тепло, джаз, кайф». Гости фестиваля о премии «Все цвета джаза»

Музыкант, арт-директор Клуба Алексея Козлова Араик Акопян поделился в эфире НСН своими впечатлениями от пятой юбилейной церемонии вручения премии «Все цвета джаза», которая проходит сегодня в московском Саду «Эрмитаж» (слушайте аудио).

«Я был на позапрошлой премии. Тут атмосфера намного приятнее. Прекрасная погода, несмотря на пасмурность. Но тепло, джаз, кайф! Джаз – это свобода. Свобода форматов, свобода людей, внутренняя свобода, свобода передвижения. Никогда джаз не был музыкой для элиты. Это Горький сказал: “Музыка для толстых”. На самом деле, джаз для свободных людей с широким мировоззрением. Приятно, что Guru Groove (Guru Groove Foundation – музыкальная группа, прим.НСН) вписывается в рамки джаза. Это показывает, опять же, широту Радио Jazz», - рассказал он.

Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в номинациях «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года» и «Фестиваль года».

Ранее программный директор и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников ответил НСН на вопросы о фестивале, об участниках, гостях и номинациях премии.

