Отличная музыка без лишнего эстетства. Михаил Иконников о фестивале «Все цвета джаза»

Ежегодная церемония вручения премии «Все цвета джаза», посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу, состоится 25 мая в Москве в Саду «Эрмитаж». В этом году премия празднует пятилетие, и любители джаза смогут оценить эволюцию премии и ее превращение из закрытого светского события в настоящий городской праздник на открытом воздухе.

Программный директор и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников ответил НСН на вопросы о фестивале, об участниках, гостях и номинациях премии.

- Что будет самое примечательное на фестивале?

- В первую очередь это, конечно, выступления замечательных коллективов, очень разнообразных по музыке – это Optimystica Orchestra — проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова, который приедет из Санкт-Петербурга специально на наше мероприятие. У нас будет два коллектива, которые, безусловно, понравятся всем. Первый, возглавляемый Таней Шаманиной, участницей шоу «Голос», группа Guru Groove Foundation. Будет еще одна участница «Голоса, которая руководит коллективом Secret Atelie вместе с диджеем Ильей Поповым - Света Жаворонкова. Это очень модный коллектив, они поучаствовали во многих фестивалях, появившись на свет всего полтора года назад. Это хорошая, драйвовая, прифанкованная, где-то танцевальная музыка, с элементами джаза, поэтому они у нас в программе. Нельзя обойти вниманием хэдлайнера нашего мероприятия – большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, который за достаточно короткую историю, около семи лет, стали одним из самых популярных бигбэндов в стране, выступают в больших залах, в том числе в Кремле. Они очень зрелищные, они играют музыку по оригинальным аранжировкам. Немаловажный момент, что в их бигбэнде как минимум восемь человек поют. Они могут представить стилистически любое направление.

- Помимо музыкального контента будет много других активностей?

- Нам обещали мини-гольф, я сам хотел бы попробовать, очень любопытная штука. У нас будет очень много активностей для детей, приглашаем приходить всех с семьями. Сад «Эрмитаж» – замечательное место, я не знаю лучше в центре Москвы. Удобное расположение, очень гостеприимное. Я провел там не один год жизни, скажем так. Я бывал на разных фестивалях, я очень люблю заведение 32.05, которое будет нашим партнером на этом мероприятии.

- В этом году формат церемонии абсолютно поменялся?

- Абсолютно! Мы вышли в люди, для нас это, конечно, первый опыт, надеюсь, он не станет первым блином. Немножко с опаской, конечно, но все равно мы очень зависим от погоды. Любой опен-эйр – это всегда зависимость от погоды. С другой стороны, я знаю фестивали, которые попадали в аналогичную ситуацию, когда было тяжеловато. Тем не менее, люди оставались, смотрели. Надеюсь, что если даже будет дождь, люди останутся.