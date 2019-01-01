Отличная музыка без лишнего эстетства. Михаил Иконников о фестивале «Все цвета джаза»
Программный директор и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM поделился с НСН подробностями о новом формате фестиваля.
Ежегодная церемония вручения премии «Все цвета джаза», посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу, состоится 25 мая в Москве в Саду «Эрмитаж». В этом году премия празднует пятилетие, и любители джаза смогут оценить эволюцию премии и ее превращение из закрытого светского события в настоящий городской праздник на открытом воздухе.
Программный директор и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников ответил НСН на вопросы о фестивале, об участниках, гостях и номинациях премии.
- Что будет самое примечательное на фестивале?
- В первую очередь это, конечно, выступления замечательных коллективов, очень разнообразных по музыке – это Optimystica Orchestra — проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова, который приедет из Санкт-Петербурга специально на наше мероприятие. У нас будет два коллектива, которые, безусловно, понравятся всем. Первый, возглавляемый Таней Шаманиной, участницей шоу «Голос», группа Guru Groove Foundation. Будет еще одна участница «Голоса, которая руководит коллективом Secret Atelie вместе с диджеем Ильей Поповым - Света Жаворонкова. Это очень модный коллектив, они поучаствовали во многих фестивалях, появившись на свет всего полтора года назад. Это хорошая, драйвовая, прифанкованная, где-то танцевальная музыка, с элементами джаза, поэтому они у нас в программе. Нельзя обойти вниманием хэдлайнера нашего мероприятия – большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, который за достаточно короткую историю, около семи лет, стали одним из самых популярных бигбэндов в стране, выступают в больших залах, в том числе в Кремле. Они очень зрелищные, они играют музыку по оригинальным аранжировкам. Немаловажный момент, что в их бигбэнде как минимум восемь человек поют. Они могут представить стилистически любое направление.
- Помимо музыкального контента будет много других активностей?
- Нам обещали мини-гольф, я сам хотел бы попробовать, очень любопытная штука. У нас будет очень много активностей для детей, приглашаем приходить всех с семьями. Сад «Эрмитаж» – замечательное место, я не знаю лучше в центре Москвы. Удобное расположение, очень гостеприимное. Я провел там не один год жизни, скажем так. Я бывал на разных фестивалях, я очень люблю заведение 32.05, которое будет нашим партнером на этом мероприятии.
- В этом году формат церемонии абсолютно поменялся?
- Абсолютно! Мы вышли в люди, для нас это, конечно, первый опыт, надеюсь, он не станет первым блином. Немножко с опаской, конечно, но все равно мы очень зависим от погоды. Любой опен-эйр – это всегда зависимость от погоды. С другой стороны, я знаю фестивали, которые попадали в аналогичную ситуацию, когда было тяжеловато. Тем не менее, люди оставались, смотрели. Надеюсь, что если даже будет дождь, люди останутся.
- Насколько площадка технически подготовлена на случай непогоды?
- Хороший вопрос, насколько я знаю специфику фестивалей, проходящих в Саду «Эрмитаж», их достаточно много на сегодняшний день, там не накрывают пространство для зрителей, поэтому в случае непогоды я бы посоветовал приходить на всякий случай с зонтиком.
- Традиционно «Все цвета джаза» собирает друзей фестиваля, кто-то будет в этом году?
- К нам обещал прийти Михаил Александрович Мень, который любит джаз. Я уже несколько лет являюсь директором фестиваля Koktebel Jazz Party, он с коллективом там неоднократно выступал, думаю, и в этом году он тоже приедет. Насчет остальных не буду обещать, сами понимаете, суббота в мае – селебрити немного непредсказуемые.
- Какие произошли изменения в номинациях?
- У нас немного расширились номинации, их стало на одну больше. Помимо того, если раньше в номинации «молодая звезда» были совсем молодые исполнители, то сейчас это исполнители состоявшиеся. Это немного американский принцип, может быть, кого-то это и раздражает, но есть в самом известном джазовом издании такая категория как «талант, нуждающийся в большем признании», так сказать. Поэтому мы берем уже состоявшихся молодых музыкантов, которых уже знают на сцене, они хорошо знакомы джазовой публике. А благодаря этому мероприятию они будут знакомы не только публике джазовой, и кого-то из них мы наградим. Кроме номинации фестиваль года у нас добавилась номинация площадка года. Мы немножко расширяемся и хотим соответствовать лучшим образцам.
- Фестиваль не станет некой тусовкой для узкого круга? Понравится ли там людям, которые придут просто послушать хорошую музыку?
- Именно по этому принципу мы и отбирали коллективы, которые будут у нас выступать. Мне кажется, на сегодняшний день джаз на подъеме, я достаточно часто бываю в московских джазовых клубах, и я вижу аншлаги. Я вижу, что тот же оркестр Петра Востокова два выступления подряд собирает аншлаги. Сейчас очень большой интерес к этому направлению. У нас нет ни одного коллектива, который будет играть так называемую «эстетскую» музыку, что усложнит кому-то восприятие или вызовет какое-то отторжение. Понятно, что послушав джаз, ты можешь сразу проникнуться, а можешь сразу отторгнуть его и все. В данном случае у нас нет никаких предпосылок, чтобы вызвать неприятие у неподготовленной публики.
За 5 лет премия превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене выступили около 40 исполнителей. Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в номинациях «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года» и «Фестиваль года».
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