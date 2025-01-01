«Юбилей и три альбома!»: Юрий Лоза заявил о планах сохранить «творческую потенцию»

Музыкант Юрий Лоза в беседе с НСН поделился, что главная его задача на будущий год - это сохранить творческую энергию и здоровье.

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН рассказал, что самыми главными итогами уходящего года для него стали его 70-летний юбилей, а также три виниловых альбома, и отметил, что не строит масштабных планов на будущий год.

«В 2024 году у меня был юбилей – 70 лет стукнуло. У меня вышло три новых виниловых альбома: два сборника и один новый альбом. Было несколько симпатичных, серьезных концертов, в хороших, красивых залах. Серьезных больших планов у меня не намечается. Все должно идти своим чередом. Самые большие планы вообще в моем возрасте – это сохранить здоровье и возможность работать. В данный момент это выходит на самый передний план - сохранить творческую потенцию, бодрость духа, уверенность в завтрашнем дне. Когда люди в моем возрасте строят какие-то планы, это вообще у молодежи вызывает такую саркастическую улыбку. Поэтому, конечно же, у меня сейчас главное - это "сохраниться"», - отметил музыкант.
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Лоза поздравил всех с Новым годом и пожелал обрести уверенность в завтрашнем дне.

«Я поздравляю всех читателей НСН с Новым годом! Желаю всем здоровья, счастья, удачи, мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне. И конечно, слушать песни, тогда всем вам будет хорошо», - поздравил музыкант.

Ранее Лоза в беседе с НСН рассказал, что помимо негативных комментариев ему пишут и хорошие вещи, поэтому он до сих пор не закрыл комментарии в своих социальных сетях.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Стукалин
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