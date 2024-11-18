Лоза заявил, что Левкин был самым креативным из всех участников группы «На-На»
Экс-солист группы На-На» Владимира Левкина был самым креативным участником коллектива, в том числе участвовал в написании песен, рассказал певец и композитор Юрий Лоза.
«Позитивный был, я выделял его из всех. Из ныне действующих или бывших "нанистов" он был самый творческий, самый креативный, все-таки четыре альбома написал», - заявил он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил Лоза, Левкину в жизни пришлось пройти через многое, исполнитель также долгое время боролся с болезнью.
Владимир Левкин, экс-солист группы «На-На», умер в воскресенье, 17 ноября. Артисту было 57 лет. Левкин был солистом «На-На» с момента основания группы, после окончания контракта он покинул команду, занявшись сольным творчеством, передает «Радиоточка НСН».
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