Лоза заявил, что Левкин был самым креативным из всех участников группы «На-На»

Экс-солист группы На-На» Владимира Левкина был самым креативным участником коллектива, в том числе участвовал в написании песен, рассказал певец и композитор Юрий Лоза.

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«Позитивный был, я выделял его из всех. Из ныне действующих или бывших "нанистов" он был самый творческий, самый креативный, все-таки четыре альбома написал», - заявил он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил Лоза, Левкину в жизни пришлось пройти через многое, исполнитель также долгое время боролся с болезнью.

Владимир Левкин, экс-солист группы «На-На», умер в воскресенье, 17 ноября. Артисту было 57 лет. Левкин был солистом «На-На» с момента основания группы, после окончания контракта он покинул команду, занявшись сольным творчеством, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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