«У кого больше?»: Пригожин отказался называть Shamanа новым Газмановым

«Шаман по-своему хорош, он, безусловно, талантливый и находится в своей нише, он попал в нужное время в нужное место. Надо отдать должное продюсеру Шамана, она молодец, терпеливо и долго пробивала эти стены. Если бить в одну точку, ты рано или поздно выстрелишь. Усердие Шамана, терпение и желание остаться в профессии помогло ему дождаться звездного часа. У всех так: что, знали Бейонсе или Мадонну? Люди годами протаптывают себе путь к славе. Огромное количество людей ж*** не показывают, матом не ругаются, таким как Шаман сложно пробить дорогу, он был и на "Голосе", и на "Х-Факторе", везде, но его никто не знал, а тут появились песня, время и место, где это стало востребовано и нужно», - заключил собеседник НСН.

Вместе с тем, Пригожин указал, что сегодня звездой номер один в России по востребованности является Анна Асти.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что слушает только Shamanа и гимн России, напоминает «Радиоточка НСН».

