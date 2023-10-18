«У кого больше?»: Пригожин отказался называть Shamanа новым Газмановым
72-летний Газманов «вколачивал» патриотические песни всю жизнь, Shaman оказался в нужное время в нужном месте, а главная звезда России это Анна Асти, сказал Пригожин в эфире НСН.
Олег Газманов является основоположником жанра патриотической песени в РФ, а успех Shamanа (Ярослав Дронов) пока короткий, заявил в интервью НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Согласно опросу ВЦИОМ, Shaman обошел по популярности 72-летнего Газманова. Однако тот не расстроился, а сказал, что рад «появлению парня, который меня подвинул».
«Газманов является основоположником патриотических песен в современной России, он это "вколачивал" на протяжении всей своей жизни. Все его песни исполнялись на официальных мероприятиях, люди вставали, когда он пел "Господа офицеры". Поэтому все эти сравнения в моем понимании смешны: кто выше, кто круче, у кого больше яйца. Меня это раздражает. У нас есть звезды, есть артисты. Если Шаман простоит столько, сколько Газманов, это будет шикарно, но короткий успех не гарантирует длинного пути. Если через 30 лет он будет также востребован, как Газманов, будет о чем говорить», - сказал Пригожин.
При этом он похвалил Дронова и его продюсера за терпение, сравнив творческий путь Ярослава с Мадонной.
«Шаман по-своему хорош, он, безусловно, талантливый и находится в своей нише, он попал в нужное время в нужное место. Надо отдать должное продюсеру Шамана, она молодец, терпеливо и долго пробивала эти стены. Если бить в одну точку, ты рано или поздно выстрелишь. Усердие Шамана, терпение и желание остаться в профессии помогло ему дождаться звездного часа. У всех так: что, знали Бейонсе или Мадонну? Люди годами протаптывают себе путь к славе. Огромное количество людей ж*** не показывают, матом не ругаются, таким как Шаман сложно пробить дорогу, он был и на "Голосе", и на "Х-Факторе", везде, но его никто не знал, а тут появились песня, время и место, где это стало востребовано и нужно», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем, Пригожин указал, что сегодня звездой номер один в России по востребованности является Анна Асти.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что слушает только Shamanа и гимн России, напоминает «Радиоточка НСН».
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