Продюсер Рудковская назвала SHAMAN и Анну Asti лучшими молодыми артистами
Продюсер Яна Рудковская выразила мнение, что лучшими молодыми артистами РФ являются певец SHAMAN и Анна Asti.
Она отметила, что в 2022 году очень сильно «выстрелил» SHAMAN.
«Давайте это признаем. Нравится это кому-то или нет», - сказала Рудковская в разговоре с «Пятым каналом».
При этом она напомнила, что в свое время начала работать с SHAMAN «по шоу». По словам продюсера, после успеха песни «Встанем» под нее катался Саша Плющенко, и это «взорвало интернет».
Ранее, 2 октября, певца SHAMANа назвали исполнителем года на российской эстраде, следует из опроса ВЦИОМ. В российский топ также попали певцы Олег Газманов и Николай Басков - за них проголосовали 11% и 10% респондентов соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru