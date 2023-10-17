Продюсер Рудковская назвала SHAMAN и Анну Asti лучшими молодыми артистами

«Давайте это признаем. Нравится это кому-то или нет», - сказала Рудковская в разговоре с «Пятым каналом».

При этом она напомнила, что в свое время начала работать с SHAMAN «по шоу». По словам продюсера, после успеха песни «Встанем» под нее катался Саша Плющенко, и это «взорвало интернет».

Ранее, 2 октября, певца SHAMANа назвали исполнителем года на российской эстраде, следует из опроса ВЦИОМ. В российский топ также попали певцы Олег Газманов и Николай Басков - за них проголосовали 11% и 10% респондентов соответственно, передает «Радиоточка НСН».

