Тысяча рок-музыкантов сыграют культовые хиты на шоу в Москве
Тысяча рок-музыкантов со всей России исполнят лучшие хиты на «ЦСКА Арене» в рамках шоу ROCK 1000, сообщила пресс-служба организаторов события.
Уточняется, что со сцены прозвучат хиты ряда групп, включая Metallica и AC/DC, Nirvana и других. При этом знакомые композиции можно будет услышать в новой аранжировке благодаря симфоническому оркестру и рок-хору. Также в концерте будет задействовано шоу барабанщиков Vasiliev Groove.
Стать участником шоу может любой человек старше 7 лет, умеющий играть на гитаре или барабанах, либо петь. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте проекта и пройти онлайн-кастинг.
Среди участников - экстрим-вокалист и блогер Егор Горбир, бас-гитарист Андрей Жидков, вокалистка Ася Макуха, вокалист Мелкон Вартанов. Концерт состоится 11 октября.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал «Радиоточке НСН», что в России сегодня назревает рок-н-ролльный бум, в основе которого лежат музыкальные и идеологические отсылы к корням.
