«Герои сменились!»: Лидер группы TRITIA о сравнении с Linkin Park и новой рок-волне

Солист группы TRITIA Слава Мартюшов в интервью НСН рассказал об отношении к сравнению музыкантов с Linkin Park, коллаборациях с The Hatters и Юлией Савичевой, а также о лидерах новой рок-волны.

20 марта поклонники Linkin Park отмечают день рождения экс-вокалиста группы Честера Беннингтона, а музыканты посвящают ему концерты. При этом группу TRITIA называют «дальневосточный Linkin Park». Это произошло после того, как в ходе шоу «Песни на ТНТ» Павел Воля сравнил российскую группу с Linkin Park, а Тимати — Мартюшова с Беннингтоном. Солист TRITIA объяснил, почему такое сравнение не совсем корректно.