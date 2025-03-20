«Герои сменились!»: Лидер группы TRITIA о сравнении с Linkin Park и новой рок-волне
«Дальневосточный Linkin Park» сегодня сравнивают уже с Bring Me the Horizon, сказал в эфире НСН Слава Мартюшов, раскрыв секрет коллаборации с Юлией Савичевой и назвав лидером новой российской рок-волны «Комнату культуры».
Солист группы TRITIA Слава Мартюшов в интервью НСН рассказал об отношении к сравнению музыкантов с Linkin Park, коллаборациях с The Hatters и Юлией Савичевой, а также о лидерах новой рок-волны.
20 марта поклонники Linkin Park отмечают день рождения экс-вокалиста группы Честера Беннингтона, а музыканты посвящают ему концерты. При этом группу TRITIA называют «дальневосточный Linkin Park». Это произошло после того, как в ходе шоу «Песни на ТНТ» Павел Воля сравнил российскую группу с Linkin Park, а Тимати — Мартюшова с Беннингтоном. Солист TRITIA объяснил, почему такое сравнение не совсем корректно.
«Нас и сейчас сравнивают с Linkin Park, но раньше это было намного чаще. Герои сменились, сейчас нас сравнивают с Bring Me the Horizon. Это, конечно, очень приятно, но в то же время мы понимаем, что, если мы и похожи на Linkin Park, то лишь в общем смысле. Linkin Park — значимая группа для многих людей по всему миру, и особенно для России, где у них огромная фанатская база. Для людей, которые не очень погружаются в жанры, все группы, кто поет агрессивно и кричаще, в первую очередь ассоциируются с Linkin Park. Мы относимся к этому немного с юмором. Было бы круто, если бы мы действительно были похожи на эту группу, но нет, мы отличаемся. Что касается стиля нашей группы, то у нас были разные периоды, но сейчас это альтернативный рок, эмоциональный, с драматичным и грустным настроением, а большинство песен посвящено любви. При этом мы чуть-чуть уходим в металкор, любим приметаленный звук», - сказал Мартюшов.
По его словам, фанатам понравилась недавняя коллаборация TRITIA с Юлией Савичевой, песня «Каплями».
«На сотрудничество с Юлией Савичевой наши фанаты отреагировали отлично, всем понравилась песня, все были в восторге от коллаборации. Я сам слушал Юлю, когда был младше, она всегда была «альтернативной» на поп-сцене, она нам импонировала, так что это прикольный прецедент и для нас самих, и для наших фанатов. Мы познакомились на одной из вечеринок, Юля подошла и сказала, что она слушает нашу музыку и было бы круто сделать что-то совместное. Мы долго искали идею песни, но в итоге это был легкий творческий процесс на одной волне. Другие наши коллаборации имели схожую историю. Юра Музыченко из The Hatters предложил сделать совместную песню. Я согласился, но думал, что это будет сложно, потому что наши группы сильно отличаются. Оказалось, что у нас очень много точек соприкосновения. В итоге получилась песня, которая нам очень нравится и мы любим выступать с ней на концертах. Когда мы делали новогоднюю песню с участием четырех групп, именно The Hatters собрали всех», — отметил фронтмен TRITIA.
При этом Слава назвал лидером новой рок-волны «Комнату культуры» и пообещал совместный трек с этой группой.
«Что касается новой рок-волны, она разная. Есть группы "тринадцать карат" или "Три дня дождя", существующие с нами параллельно, но отличающиеся от нас. Это один рокерский вектор, но все звучат по-разному. На данный момент лидеры всей российской рок-волны — это «Комната культуры», этому очень рад, мы с ними хорошо знакомы, и ребята этого заслуживают. Я надеюсь, что мы сделаем совместный трек с "Комнатой культуры": и они хотят этого сотрудничества, и мы, но у обеих групп очень плотные графики, и мы просто не успеваем встретиться и что-то обсудить», — заключил собеседник НСН.
Мартюшов также сообщил, что уже 21 марта группа представит новый трек «Не любил», который расскажет историю неразделенной любви.
Найк Борзов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об истории создания совместного трека с polnalyubvi под названием «Станция "Любовь"» и коллаборациях с другими представителями новой волны рок-музыки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство определило порядок выплат ветеранам к 80-летию Победы
- МИД России не будет участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии
- СМИ: Швеция готовит элитные войска для противостояния России в Арктике
- Россия пригласит США на встречу по вопросам безопасности в Москве
- В выборах президента Румынии примут участие 11 кандидатов
- Прокуратура запросила 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»
- Путин поздравил Ковентри с избранием главой Международного олимпийского комитета
- Британия заявила о сдвиге в сроках ввода миротворцев на Украину
- В Ленинградской области после попытки поджога МФЦ задержали подростка
- Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru