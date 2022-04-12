«Ты беременна, глупышка». Бритни Спирс объявила, что ждёт третьего ребенка

Американская певица Бритни Спирс ждёт ребёнка от своего жениха Сэма Астари. Об этом 40-летняя поп-звезда рассказала в социальных сетях.

Певица Бритни Спирс раскритиковала пластические операции

По её словам, она похудела перед поездкой на остров Мауи, однако вернувшись заметила изменения в своём весе и растущий живот. Певица сначала подумала, что возникли какие-то проблемы с желудком, однако Астари её быстро успокоил.

«Мой муж сказал: «Нет, ты беременна, глупышка!» Я сделала тест на беременность, и у меня будет ребёнок!» - написала она.

Спирс, у которой уже есть двое сыновей от танцора Кевина Федерлайна, добавила, что из-за надоедливых папарацци намерена реже появляться на публике.

Ранее суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить Джеймса Спирса, отца американской певицы Бритни Спирс, от опекунства над дочерью, сообщает RT. По словам певицы, он «злоупотреблял своим правом», в том числе запрещал ей заводить детей.

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Фото: Instagram/britneyspears
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