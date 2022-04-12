«Ты беременна, глупышка». Бритни Спирс объявила, что ждёт третьего ребенка
Американская певица Бритни Спирс ждёт ребёнка от своего жениха Сэма Астари. Об этом 40-летняя поп-звезда рассказала в социальных сетях.
По её словам, она похудела перед поездкой на остров Мауи, однако вернувшись заметила изменения в своём весе и растущий живот. Певица сначала подумала, что возникли какие-то проблемы с желудком, однако Астари её быстро успокоил.
«Мой муж сказал: «Нет, ты беременна, глупышка!» Я сделала тест на беременность, и у меня будет ребёнок!» - написала она.
Спирс, у которой уже есть двое сыновей от танцора Кевина Федерлайна, добавила, что из-за надоедливых папарацци намерена реже появляться на публике.
Ранее суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить Джеймса Спирса, отца американской певицы Бритни Спирс, от опекунства над дочерью, сообщает RT. По словам певицы, он «злоупотреблял своим правом», в том числе запрещал ей заводить детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО
- «Дефолта нет». Силуанов разъяснил ситуацию по обязательствам по евробондам
- Лукьяненко объяснил, почему пришлось отложить издание книги «Вечный дозор»
- «Игровая приставка». Милонов назвал свой главный японский актив
- Ле Пен выступила против санкций в отношении поставок энергоносителей из РФ
- Для охраны Белгорода формируются народные дружины
- Путин поручил удвоить кешбэк для путешествующих на Дальний Восток
- Собянин: В Москве установлен единый размер пособий на детей из нуждающихся семей
- «Ты беременна, глупышка». Бритни Спирс объявила, что ждёт третьего ребенка
- В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru