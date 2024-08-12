Симфоническая панк-сказка «Король и Шут» отправится в тур по России

Фанаты легендарной группы в новом шоу смогут насладиться слиянием панк-энергии и симфонических инструментов, мистической атмосферой и новой мрачной историей по мотивам творчества группы. Продюсерами шоу выступили Плюс Студия и Imperial Orchestra.

Зрители увидят оригинальный видеоряд с кадрами из сериала «Король и Шут», детально проработанные образы и световой перфоманс. В шоу прозвучат такие хиты группы, как «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие в оригинальном и инструментальном исполнении. На многоуровневой сцене расположатся более ста музыкантов Imperial Orchestra, хор и орган.

Директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили отметил, что новая панк-сказка завоевала сердца аудитории не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России, а теперь потрясающим вокалом смогут насладиться жители и других городов.

Шоу пройдет 6 октября в «Уфа-Арена», в Екатеринбурге — 12 октября в «МТС Live Hall», в Новосибирске — 18 и 19 октября в «Локомотив Арена», в Омске — 15 октября в «G-Drive Arena», а затем в Москве – 9 ноября в «ЦСКА Арена».

