«Джаз на воде» в феврале удивит цыганскими мотивами и морскими раковинами
Проект Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал» «Джаз на воде», проходящий каждый четверг на борту роскошной яхты, откроется в феврале выступлением квартета Дмитрия Сабурова при участии Дэна Барнетта (Dan Barnett). Об этом объявили организаторы.
Коллектив объединяет выдающихся артистов, покоривших своим талантом и мастерством слушателей по всему миру. Сабуров – один из самых востребованных и ярких джазовых барабанщиков Москвы, кроме того, он организатор ежегодного Международного джазового фестиваля JazzMore в Сочи. Дэн Барнетт, тромбонист из Австралии, сын легендарного басиста Клиффа Барнетта. В программа, которая будет представлена 5 февраля, прозвучат авторские композиции Дэна Барнетта: бразильские мотивы в жанре босса-нова, баллады, которые Дэн исполнит на настоящих морских раковинах, а также джазовые стандарты от величайших композиторов жанра.
12 февраля выступит квинтет звезд российского джаза с программой «Hello, Satchmo!», посвященной всем периодам творчества Луи Армстронга. В этом году исполнится 125 лет со дня рождения великого джазмена. Прозвище «Сэчмо» (Satchmo), которое вошло в название программы, Армстронгу дали из-за ошибки одного из репортёров, и стало популярным среди меломанов. Музыканты исполнят как ранние композиции «ревущих двадцатых» Армстронга, так и более поздние. В составе джазового квинтета на сцену выйдут: Михаил Бручеев – труба, Марина Волкова – вокал, Евгений Сивцов – рояль, Сергей Васильев – контрабас, Игорь Ямпольский – барабаны.
19 февраля свою программу на проекте «Джаз на воде» представит коллектив Django Friends (на фото). Солист коллектива гитарист Георгий Яшагашвили играет джаз-мануш с 1998 года. Его манера исполнения вобрала в себя не только разные европейские школы цыганского джаза, но и элементы русской и грузинской музыкальной культуры. Джаз-мануш - джаз без труб и барабанов, основанный на свинге - родился в 30-е годы во Франции благодаря гитаристу Джанго Рейнхардту, который, как и большинство его именитых последователей, принадлежал к цыганской народности мануш. Это , музыка, в которой веселье, грусть, танцы и слёзы соседствуют с проникновенной лирикой и балладами на французском языке.
26 февраля на сцену выйдет Telliodora (Александра Черноусова) – певица, автор и исполнитель, работающая в России и Великобритании, поющая в диапазоне в 4,5 октавы. Telliodora является резидентом топовых джазовых клубов, участвовала в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ и выступала на крупных площадках Москвы, исполнительница международного уровня, вокалистка официального британского трибьют-шоу «The Pink Floyd Show UK».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эколог объяснил, чем грозит добыча золота у заповедников Приморья
- Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных
- Чемпион мира по боксу Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии
- Психолог объяснила, почему зумеры счастливее миллениалов
- Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины
- «Бывали чудеса»: Непомнящий описал футбольную коррупцию в Китае, где тренирует Слуцкий
- Неудачный эксперимент: Почему «рамки» не спасут школы от трагедий
- Пашинян заявил, что Армения тесно взаимодействует с Россией
- Во Франции депутаты одобрили законопроект об отмене супружеского долга
- «Кто попало»: Качество охраны школ объяснили экономией заказчиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru