«Джаз на воде» в феврале удивит цыганскими мотивами и морскими раковинами

Проект Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал» «Джаз на воде», проходящий каждый четверг на борту роскошной яхты, откроется в феврале выступлением квартета Дмитрия Сабурова при участии Дэна Барнетта (Dan Barnett). Об этом объявили организаторы.

Коллектив объединяет выдающихся артистов, покоривших своим талантом и мастерством слушателей по всему миру. Сабуров – один из самых востребованных и ярких джазовых барабанщиков Москвы, кроме того, он организатор ежегодного Международного джазового фестиваля JazzMore в Сочи. Дэн Барнетт, тромбонист из Австралии, сын легендарного басиста Клиффа Барнетта. В программа, которая будет представлена 5 февраля, прозвучат авторские композиции Дэна Барнетта: бразильские мотивы в жанре босса-нова, баллады, которые Дэн исполнит на настоящих морских раковинах, а также джазовые стандарты от величайших композиторов жанра.

12 февраля выступит квинтет звезд российского джаза с программой «Hello, Satchmo!», посвященной всем периодам творчества Луи Армстронга. В этом году исполнится 125 лет со дня рождения великого джазмена. Прозвище «Сэчмо» (Satchmo), которое вошло в название программы, Армстронгу дали из-за ошибки одного из репортёров, и стало популярным среди меломанов. Музыканты исполнят как ранние композиции «ревущих двадцатых» Армстронга, так и более поздние. В составе джазового квинтета на сцену выйдут: Михаил Бручеев – труба, Марина Волкова – вокал, Евгений Сивцов – рояль, Сергей Васильев – контрабас, Игорь Ямпольский – барабаны.