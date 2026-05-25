Трубач Вадим Эйленкриг станет ведущим цикла программ на Радио JAZZ
Известный российский трубач Вадим Эйленкриг выступит соавтором и ведущим цикла передач на Радио JAZZ 89.1 FM, приуроченных к 100-летию со дня рождения легендарного американского джазового трубача Майлза Дэвиса.
Десять программ выйдут в эфире радиостанции в рамках проекта «Посвящение легенде. Эпоха великого экспериментатора» с 25 мая по 5 июня.
«Я рада, что мы сможем рассказать слушателям об этом выдающемся музыканте, гении, перевернувшем музыку ХХ века. Мы долго готовились, искали самые яркие и неожиданные факты, переработали большой объём текстов. Каждый слушатель сможет прочувствовать личность Дэвиса и попробовать прожить его путь», – отметила программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.
Любители джаза смогут узнать любопытные факты из жизни Дэвиса, получившего восемь премий «Грэмми». Им, в частности, расскажут о его одержимости боксом, а также о том, почему трубач часто игнорировал церемонии награждения.
Ранее Вадим Эйленкриг рассказал «Культурному гиду НСН» о совместных проектах с Сергеем Мазаевым и Вячеславом Бутусовым.
