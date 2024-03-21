«От Сталлоне до Наутилуса»: Трубач Эйленкриг о рок-эстетике и суперсериалах
Вадим Эйленкриг в эфире НСН рассказал о знаменитом соло в «Гудбай, Америке», сравнил Сильвестра Сталлоне с Фениксом и объяснил, зачем трубачу внушительная мускулатура и татуировки.
Музыка: «Гудбай, Америка» и спортзалы 1990-х
Известный трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг в интервью НСН рассказал о своих взаимоотношениях с рок-музыкой, а также выступил культурным гидом по миру кино и театра.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» сообщили НСН о самых востребованных концертах ближайших выходных.
Так, группа «Пикник» даст сразу два концерта в «Крокусе» с симфоническим оркестром (22 и 23 марта). В Москве также выступят Гоша Куценко (21 марта, клуб «Magnus Locus») и «Запрещенные барабанщики» (23 марта, «Рюмочная Зюзино»). «Чайф», «Биртман» и «Комсомольск» порадуют фанатов в Питере, Вячеслав Бутусов выступит в Салехарде, Светлана Сурганова – в Омске и Томске, а группа «25/17» - в Новосибирске.
Ну а Вадим Эйленкриг рассказал НСН, как в его жизнь вошел «Наутилус Помпилиус».
«С российским роком у меня достаточно сложные отношения, потому что не так много коллективов, где барабанщик с басистом могут элементарно попасть в одну долю. При этом у меня были интересные проекты с российскими рок-музыкантами. Это и Сергей Мазаев, и "Николай Коперник", и "Свинцовый туман", и Вячеслав Бутусов. В каждом из этих проектов я находил что-то суперинтересное. Например, то самое знаменитое соло трубы "Гудбай, Америка" "Наутилус Помпилиуса" я играл непосредственно с ними, когда был юбилей. Я транслирую, что не погружался в российский рок, но когда я был на концерте и выступал вместе с Вячеславом Бутусовым, выяснилось, что я знаю наизусть практически все их тексты. Как это могло случиться? Я никогда не слушал «Наутилус» специально, но я знал все их тексты и для меня самого это было удивительно», - сказал он.
Эйленкриг также объяснил, как родился его образ трубача с внушительной мускулатурой и татуировками.
«Эстетика рок-культуры мне безумно близка, мне она нравится, при том, что я не большой фанат рок-музыки, но тоже относительно. Спортзал появился, потому что в 1990-е это было очень модно, но вопрос в том, что мода прошла и большинство людей, которые со мной туда ходили, уже не занимаются спортом. При этом, на самом деле, я очень консервативный человек. Может быть, это еще и потому, потому что я никогда не выбираю ничего просто так. Про каждую вещь, которая есть у меня, начиная с одежды и заканчивая чашками, я могу рассказать какую-то историю, как правило, случайностей нет. Надевая футболку, я надеваю историю. Те же самые татуировки - первую татуировку я в 40 лет сделал. Эта рок-эстетика вошла в мою жизнь и там и осталась», - отметил музыкант.
Он также рассказал о проекте Eilenkrig Crew, ближайший концерт которого состоится в Москве 23 марта.
«Eilenkrig Crew – это группа единомышленников, это не квартет или квинтет, а именно «crew». Единомышленники - это еще и наш звукорежиссер, наш директор, который генерирует какие-то идеи. Могу сказать, что в последние годы, когда сложился тот состав, который играет сейчас, мне стал очень нравиться наш саунд. Подтверждение тому альбом, который называется «Newborn», а сейчас мы еще более интересно звучим. При этом мы очень много играем друг с другом, порядка 90 концертов в год, 60 из которых в филармонии. В самое ближайшее время у нас будет концерт в "Градский Холл"», - сказал собеседник НСН.
Театр: Маяковский, Сережа и «тот самый балет»
Как рассказали НСН в «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Иван Васильевич» в Театре Сатиры, «Петр I» в Театре Модерн и «Космос» в Театре имени Пушкина.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Итальянку в Алжире», в Екатеринбурге выбрали «Эмигрантов», а в Саратове «Плохих парней».
Вадим Эйленкриг признался НСН, что в восторге от Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, рассказав, как попал в Новый год на «Щелкунчик» в Большом театре.
«На концертах, как правило, я бываю, либо на академических, либо на джазовых. В последнее время даже больше на академических. Не так давно я был в "Зарядье", был потрясающий концерт оркестра Мариинки, Гергиев и солистом был Денис Мацуев - на меня это произвело впечатление. Уровень Мариинки совершенно невероятный, уровень маэстро Гергиева - в какой он форме и как он работает. Мы стараемся ходить в Большой на балет и были на том самом главном балете, на который все мечтают сходить в канун Нового года. Мы были с детьми, первый раз они смотрели балет, и мой сын, не понимая, чего нам стоило попасть туда, еще и на первый ряд, сказал: "У меня есть отличная идея, давайте сюда приходить каждый год"», - отметил трубач.
Эйленкриг также рассказал о спектаклях, которые ему понравились.
«На днях мы с супругой идем в Ленком на "Маяковский" (на фото - прим. НСН). В МХТ я видел спектакль "Сережа" по "Анне Карениной", где Сережа был куклой. На меня он произвел неоднозначное впечатление. Как только начиналась драматическая игра - мне все безумно нравилось, как только были какие-то яркие визуальные решения - мне становилось менее интересно. Я, наверное, больше люблю классическое искусство, хотя "Живой Т." - это однозначно современное искусство, мне безумно понравилось. Также я был на спектакле Алексея Франдетти "Суини Тодд" в Театре на Таганке, мне очень понравилось. Вообще Алексей очень талантливый человек, мне нравится, что он делает, он очень убедителен», - отметил собеседник НСН.
Кино: Мерфи, Сталлоне и корабль-миллиардер
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Ильи Учителя «Летучий корабль», которому эксперты пророчат миллиардные сборы.
Еще одной российской премьерой станет мелодрама «Лето. Нулевые» с Романом Маякиным и Денисом Шведовым. Кроме того, на днях в Москве представили сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие 2», одну из главных ролей в котором сыграла Диана Арбенина.
Вадим Эйленкриг сказал НСН, что на гастролях проще смотреть сериалы, а не фильмы, и рекомендовал свои любимые картины.
«К сожалению, "Мастер и Маргариту" еще не посмотрел, при этом у меня сейчас очень большие надежды на сериалы типа "Сегуна". В ближайшее время хочу посмотреть вторую "Дюну". Мне первая понравилась, как бы ее не ругали, а во второй какие-то запредельные рейтинги. "Оппенгеймера" я не смотрел, а «Барби» даже не хочу смотреть. Но Киллиан Мерфи в любом случае молодец, я его знаю не только по сериалу "Острые козырьки". Если брать мои любимые сериалы, конечно, это "Californication" с Дэвидом Духовны, "Рэй Донован", где играет Лев Шрайбер и Джон Войт. «Tulsa King», конечно: удивительным образом Сильвестр Сталлоне восстает как Феникс. И, конечно, "Йеллоустон", выдающийся сериал. Ну и "Игра престолов" - суперсериал: я сначала посмотрел сериал, потом прочитал все книги, потом еще раз посмотрел сериал и еще раз перечитал все книги, и ни разу не пожалел. Настолько погрузился за 10 лет в этот мир», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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