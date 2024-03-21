«От Сталлоне до Наутилуса»: Трубач Эйленкриг о рок-эстетике и суперсериалах

1

Известный трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг в интервью НСН рассказал о своих взаимоотношениях с рок-музыкой, а также выступил культурным гидом по миру кино и театра.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» сообщили НСН о самых востребованных концертах ближайших выходных.

Так, группа «Пикник» даст сразу два концерта в «Крокусе» с симфоническим оркестром (22 и 23 марта). В Москве также выступят Гоша Куценко (21 марта, клуб «Magnus Locus») и «Запрещенные барабанщики» (23 марта, «Рюмочная Зюзино»). «Чайф», «Биртман» и «Комсомольск» порадуют фанатов в Питере, Вячеслав Бутусов выступит в Салехарде, Светлана Сурганова – в Омске и Томске, а группа «25/17» - в Новосибирске.

Ну а Вадим Эйленкриг рассказал НСН, как в его жизнь вошел «Наутилус Помпилиус».

«С российским роком у меня достаточно сложные отношения, потому что не так много коллективов, где барабанщик с басистом могут элементарно попасть в одну долю. При этом у меня были интересные проекты с российскими рок-музыкантами. Это и Сергей Мазаев, и "Николай Коперник", и "Свинцовый туман", и Вячеслав Бутусов. В каждом из этих проектов я находил что-то суперинтересное. Например, то самое знаменитое соло трубы "Гудбай, Америка" "Наутилус Помпилиуса" я играл непосредственно с ними, когда был юбилей. Я транслирую, что не погружался в российский рок, но когда я был на концерте и выступал вместе с Вячеславом Бутусовым, выяснилось, что я знаю наизусть практически все их тексты. Как это могло случиться? Я никогда не слушал «Наутилус» специально, но я знал все их тексты и для меня самого это было удивительно», - сказал он.

Эйленкриг также объяснил, как родился его образ трубача с внушительной мускулатурой и татуировками.

«Эстетика рок-культуры мне безумно близка, мне она нравится, при том, что я не большой фанат рок-музыки, но тоже относительно. Спортзал появился, потому что в 1990-е это было очень модно, но вопрос в том, что мода прошла и большинство людей, которые со мной туда ходили, уже не занимаются спортом. При этом, на самом деле, я очень консервативный человек. Может быть, это еще и потому, потому что я никогда не выбираю ничего просто так. Про каждую вещь, которая есть у меня, начиная с одежды и заканчивая чашками, я могу рассказать какую-то историю, как правило, случайностей нет. Надевая футболку, я надеваю историю. Те же самые татуировки - первую татуировку я в 40 лет сделал. Эта рок-эстетика вошла в мою жизнь и там и осталась», - отметил музыкант.

Он также рассказал о проекте Eilenkrig Crew, ближайший концерт которого состоится в Москве 23 марта.

«Eilenkrig Crew – это группа единомышленников, это не квартет или квинтет, а именно «crew». Единомышленники - это еще и наш звукорежиссер, наш директор, который генерирует какие-то идеи. Могу сказать, что в последние годы, когда сложился тот состав, который играет сейчас, мне стал очень нравиться наш саунд. Подтверждение тому альбом, который называется «Newborn», а сейчас мы еще более интересно звучим. При этом мы очень много играем друг с другом, порядка 90 концертов в год, 60 из которых в филармонии. В самое ближайшее время у нас будет концерт в "Градский Холл"», - сказал собеседник НСН.



