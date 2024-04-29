Троицкий объявил об отмене концертов «Коррозии металла» в России

«Отменяются! Все концерты группы КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА на территории Российской Федерации!» - написал музыкант.Директор группы Мария Рунова подтвердила эту информацию изданию «Известия». По ее словам, отмененные выступления должны были состояться в Мытищах, Саратове, Санкт-Петербурге и Самаре. Купившим билеты будет произведен возврат средств.При этом Рунова опровергла слухи о распаде коллектива, заявив, что группа продолжит свою деятельность.О причинах отмены всех концертов в России пока не сообщается. Музыканты и представители группы не прокомментировали это решение.

Ранее, на концерте группы 27 апреля в Нижнем Новогороде произошло задержание троих музыкантов. В их отношении составили административные протоколы о демонстрации нацистской символики, передает «Радиоточка НСН». Нижегородский районный суд оштрафовал солиста российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, пишет РИА Новости.