Троицкий объявил об отмене концертов «Коррозии металла» в России
Рок-группа №Коррозия металла№ отменила все ранее запланированные концерты на территории России. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
«Отменяются! Все концерты группы КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА на территории Российской Федерации!» - написал музыкант.
Директор группы Мария Рунова подтвердила эту информацию изданию «Известия». По ее словам, отмененные выступления должны были состояться в Мытищах, Саратове, Санкт-Петербурге и Самаре. Купившим билеты будет произведен возврат средств.
При этом Рунова опровергла слухи о распаде коллектива, заявив, что группа продолжит свою деятельность.
О причинах отмены всех концертов в России пока не сообщается. Музыканты и представители группы не прокомментировали это решение.
Ранее, на концерте группы 27 апреля в Нижнем Новогороде произошло задержание троих музыкантов. В их отношении составили административные протоколы о демонстрации нацистской символики, передает «Радиоточка НСН». Нижегородский районный суд оштрафовал солиста российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, пишет РИА Новости.
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