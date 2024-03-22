Тринадцать заповедей «Чартовой Дюжины»: Главная рок-премия России возвращается на сцену

В этот воскресный день на сцене соберутся самые талантливые отечественные музыканты. Вести шоу и объявлять имена лауреатов премии традиционно будут ведущие «НАШЕго Радио». Именно они назовут победителей в тринадцати номинациях. Приглашенными музыкантами в этом году стали 25/17, «Крематорий», «Северный Флот», «Аффинаж» и проект «Горшенев».

«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы концерт оставил только яркие и приятные впечатления! До встречи в "Крокусе"!», - сказал НСН программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

В этом году организаторы премии предложили слушателям «НАШЕго Радио» сформировать лонг-лист номинантов. До конца января любители рока оставляли заявки с именами артистов на сайте nashe.ru, по результатам которых был сформирован список претендентов на победу. В результате были определены пятерки лучших в десяти номинациях – «Солист», «Солистка», «Группа», «Взлом», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект».

Победителей номинации «Легенда» и «НАШЕ Кино» объявят в день фестиваля. По итогам хит-парада «Чартовой Дюжины» за прошлый год лучшей в номинации «Песня» стала совместная работа Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова под названием «Чайковский».