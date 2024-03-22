Тринадцать заповедей «Чартовой Дюжины»: Главная рок-премия России возвращается на сцену
21 апреля на сцене «Крокус Сити Холла» будут объявлены имена лауреатов «Чартовой Дюжины». Среди приглашенных музыкантов - группы 25/17, «Крематорий», «Северный Флот», «Аффинаж» и проект «Горшенев».
До начала XVII ежегодной музыкальной премии «Чартова Дюжина» осталось меньше месяца. Главная рок-премия страны возвращается на сцену после годичного перерыва - 21 апреля московский концертный зал «Крокус Сити Холл» станет меккой для тысяч любителей российской музыки.
В этот воскресный день на сцене соберутся самые талантливые отечественные музыканты. Вести шоу и объявлять имена лауреатов премии традиционно будут ведущие «НАШЕго Радио». Именно они назовут победителей в тринадцати номинациях. Приглашенными музыкантами в этом году стали 25/17, «Крематорий», «Северный Флот», «Аффинаж» и проект «Горшенев».
«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы концерт оставил только яркие и приятные впечатления! До встречи в "Крокусе"!», - сказал НСН программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
В этом году организаторы премии предложили слушателям «НАШЕго Радио» сформировать лонг-лист номинантов. До конца января любители рока оставляли заявки с именами артистов на сайте nashe.ru, по результатам которых был сформирован список претендентов на победу. В результате были определены пятерки лучших в десяти номинациях – «Солист», «Солистка», «Группа», «Взлом», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект».
Победителей номинации «Легенда» и «НАШЕ Кино» объявят в день фестиваля. По итогам хит-парада «Чартовой Дюжины» за прошлый год лучшей в номинации «Песня» стала совместная работа Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова под названием «Чайковский».
Финальное голосование продлится до 14 апреля включительно. Отдать свои предпочтения любимым артистам можно на сайте радиостанции не чаще одного раза в сутки и не больше, чем за одного номинанта в каждой из десяти номинаций.
«Чартова Дюжина» — хит-парад радиостанции «НАШЕ Радио», а также премия, которая учреждена в 2008 году, и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Хит-парад состоит из тринадцати номинаций, голосование проходит на сайте nashe.ru.
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