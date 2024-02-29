«НАШЕ Радио» слушают в 206 странах мира

При базе сервиса в 215 стран мира «НАШЕ радио» слушали в 206 странах и это наивысшее достижение среди всех российских радиостанций в 2023 году. Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков поздравил коллег с премией, и пожелал команде продолжать в том же духе.

«К победе в этой номинации сопричастна вся наша команда. Мы покорили 206 стран, и будет здорово, если в следующем году повторим свой успех, прозвучав в каждой из 215 стран, охватываемых «Радиостатистикой». Спасибо за доверие нашим любимым слушателям, мы всегда ответим взаимностью!», - пообещал Игорь Паньков.

Премия «Стримпик» вручается российским радиостанциям за достижения в диджитал-вещании. Номинанты премии 2023 года были отобраны на основе высоких и необычных показателей своего онлайн-вещания в прошедшем году.

