Трибьюты и стихотворчество: Вокс назвала два главных тренда в музыке 2024 года
Певица и радиоведущая Алиса Вокс призналась НСН, что ей не близок тренд на каверы и трибьюты.
Ведущая «Шоу дня» на «НАШЕМ радио», экс-солистка группы «Ленинград», Алиса Вокс в интервью НСН выделила трибьюты и стихотворчество среди трендов, которые наиболее заметно прозвучали в 2024 году.
«Каверы – тренд, который мне не нравится, что, подчеркну, мое субъективное мнение. Открываешь трек-лист прослушиваемых песен 2024 года, там трибьюты и переделки. Даже мой друг Вова Солдатов перепел свою песню «Вдох-выдох» спустя 15 лет с Валей Карнавал. Они молодцы, просто мне не очень понятно – зачем. Тренд начался в западной музыке, все перепевали в начале 2000-х. Сейчас тоже включаешь любую западную радиостанцию, там одни каверы или сэмплы известных песен. Это тупик вдохновения?», - сказала она.
Как добавила Вокс, второй актуальный тренд на стихотворчество выглядит более интересным.
«Тренд, который мне нравится, - это стихотворчество. Вышло несколько хороших проектов в этом году. В одном я даже приняла участие. Это «Стихотерапия» Антона Коршунова. Также вышел проект у ST (рэпер Александр Степанов. - прим. НСН), в котором стихи русских классиков положены на музыку на усмотрение артиста, который это репрезентует. Это здорово, поскольку расширяет кругозор, позволяет по-другому взглянуть на нашу классику, понять, что она не устаревает», - сообщила она.
По словам собеседницы НСН, в 2024 году ее личный плейлист пополнился новыми альбомами групп «Щенки» и «Аффинаж».
«В этом году мой личный треклист пополнил EP "Триптих" группы "Щенки". В частности, понравилась песня «Она похоронена здесь», такой агрессивный панк. Также добавился в мой плейлист в этом году сборник live-концерта в Санкт-Петербурге группы "Аффинаж". Новые треки выходили и у моих друзей. Очень понравилась песня "Рекорд Оркестра" "Джигит и НЛО", которую они выпустили в конце года. Считаю, они записали свою вторую "Ладу седан". Люблю этот их стиль лезгино-балкано, как они сами его обозначают, всегда по возможности хожу на все их концерты. Понравился и альбом группы Сергея Галанина "Серьга" под названием "Батарейки сели", обложка – это очень смешно. У него сейчас интересный этап. Также нравится то, что делают Джанго и Сергей Бобунец», - сообщила она.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев сообщил «Радиоточке НСН», что среди интересных музыкальных релизов 2024 года можно выделить новые альбомы «Алисы», «Ленинграда», «Танцев минус» и релиз Леонида Агутина.
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