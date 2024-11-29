Группа «Ночные снайперы» выпустила трибьют-альбом
Рок-группа «Ночные снайперы» порадовала поклонников новым альбомом с трибьютами на песни коллектива.
Артисты разных жанров представили авторские версии главных хитов «Ночных Снайперов». В записи каверов приняли участие TRITIA, NЮ, Мари Краймбрери, Тося Чайкина, NEMIGA, AKMAL’, Фейгин, ПОЛ ПУНШ, Onative, Анастасия Садковская, Меги Гогитидзе, PLC, Лилу, ARS JALI.
Так, легендарную «катастрофически» исполнила группа NEMIGA, «31-ю весну» спела группа TRITIA, «разбуди меня» исполнила певица Лилу.
Ранее певица Белинда Дэвидс, участвующая в концертах «Уитни Хьюстон шоу», заявила, что хотела бы поработать с российскими музыкантами, напоминает RT.
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