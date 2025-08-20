Tribute Cesaria Evora выступит в проекте «Джаз на воде»

Tribute Cesaria Evora представит программу «Истории любви» в рамках проекта «Джаз на воде» при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал», сообщили организаторы мероприятия.

Музыкальная программа посвящена творчеству певицы, «босоногой дивы» с островов Зелёного Мыса Кабо-Верде – Сезарии Эвора. На теплоходе ее хиты прозвучат в исполнении Марины Полтевой (Paloma) - певицы, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, лауреата международных премий, профессора, заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, вокального педагога Центрального телевидения.

Кроме того, на теплоходе выступит VITAL KIS BAND под руководством известного российского музыканта Виталия Кись.

Концерт состоится 21 августа. Теплоход отправится в 20:00, а посадка начнется в 19:00 у причала возле «Гостиница Украина».

