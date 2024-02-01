«Три концерта и миллион поздравлений!»: Юрий Лоза отметит 70-летие на сцене
«Деньрожденческое турне» по двум столицам должно дать задел на весь юбилейный год, сказал в эфире НСН Юрий Лоза.
Певец и композитор Юрий Лоза в интервью НСН сообщил, что отметит День Рождения сразу несколькими концертами.
1 февраля автору легендарной песни «Плот» и стороннику теории плоской Земли исполнилось 70 лет.
«У меня сегодня уже миллион поздравлений, спасибо всем за хорошие слова. Как встретишь год, так его и проведешь, поэтому я решил на День рождения назначить концерты. Сегодня и завтра у меня концерты в Москве, а 4 февраля в Питере, так что я буду встречать День рождения в работе. Большой концерт в Санкт-Петербурге? Нет, это будет обычный нормальный концерт. Песни будут и старые, и новые, все лучшее, что я смог выбрать. Я особо никого из коллег не приглашал, с музыкантами мы встречаемся на совместных мероприятиях, у кого будет желание, тот сможет сам подойти», - сказал Лоза.
Праздничный концерт артиста в Санкт-Петербурге состоится 4 февраля в клубе «Jagger». 1 февраля он выступит в московском ресторане «Малиновка», а 2 февраля в джаз-клубе «Союз композиторов».
В преддверии нового 2024 года Юрий Лоза в интервью НСН пожелал всем мирного неба над головой, позитива и теплоты, выразив надежду, что «мир станет добрее».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих Украину
- Кулеба назвал выделение ЕС 50 млрд евро Украине опровержением усталости Запада
- В России впервые завели уголовное дело за нарушения коллекторов
- На Украине против актера Дмитрия Певцова завели уголовное дело
- Киевский ФК «Динамо» заявил, что российским клубам нет места в мировом футболе
- СМИ: Неизвестный заявил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве
- «Уволенному» из библиотеки Маркизу сделают документы, чтобы он вернулся на работу
- Евросовет утвердил использование доходов от замороженных активов России
- Кобахидзе назвал возвращение Абхазии и Южной Осетией своим главным приоритетом
- Лана Дель Рей анонсировала кантри-альбом Lasso
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru