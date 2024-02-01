«Три концерта и миллион поздравлений!»: Юрий Лоза отметит 70-летие на сцене

«У меня сегодня уже миллион поздравлений, спасибо всем за хорошие слова. Как встретишь год, так его и проведешь, поэтому я решил на День рождения назначить концерты. Сегодня и завтра у меня концерты в Москве, а 4 февраля в Питере, так что я буду встречать День рождения в работе. Большой концерт в Санкт-Петербурге? Нет, это будет обычный нормальный концерт. Песни будут и старые, и новые, все лучшее, что я смог выбрать. Я особо никого из коллег не приглашал, с музыкантами мы встречаемся на совместных мероприятиях, у кого будет желание, тот сможет сам подойти», - сказал Лоза.

Праздничный концерт артиста в Санкт-Петербурге состоится 4 февраля в клубе «Jagger». 1 февраля он выступит в московском ресторане «Малиновка», а 2 февраля в джаз-клубе «Союз композиторов».

В преддверии нового 2024 года Юрий Лоза в интервью НСН пожелал всем мирного неба над головой, позитива и теплоты, выразив надежду, что «мир станет добрее».

