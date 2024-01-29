Юрий Лоза заявил, что Пугачева не нужна в России как артистка
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева может вернуться в страну, но вряд ли вернется на сцену, считает певец Юрий Лоза. Об этом музыкант заявил в интервью aif.ru.
Артист назвал Пугачеву «большой певицей».
«Она была впереди всей планеты и явно выделялась на общем фоне. Вокруг нее была большая аура, наполненная всевозможными событиями – скандалами, мужьями, разводами. За ней тянулся шлейф, которого не было у остальных артисток. А нашему народу, как выясняется сейчас, это важнее, чем само творчество», — рассказал Лоза.
По словам певца, Пугачева-певица ушла со сцены 15 лет назад, при этом она остается медийным персонажем. Однако россиянам не интересно, что делает артистка.
«Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна», — считает Лоза.
Ранее продюсер Нателла Крапивина заявила, что Алла Пугачева утратила былое влияние, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru