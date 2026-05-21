Треки Билана и «Руки Вверх» стали самыми популярными хитами 1990-х и 2000-х годов

По данным исследования сервиса «Кион Музыка», приуроченного к юбилею лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова, в 2026 году наибольшей популярностью среди хитов 1990‑х и 2000‑х годов пользовались треки Димы Билана и группы «Руки Вверх». При этом «Руки Вверх» — единственная группа, три песни которой попали в топ‑10.

Среди хитов дискотек 2000‑х на первом месте оказался трек Димы Билана «Я твой номер один». На второй строчке расположилась песня «Ты не мой» певицы Светы, а на третьей — «Ай‑яй‑яй» группы «Руки Вверх». Далее в списке следуют «Он тебя целует» той же группы, «Про красивую жизнь» коллектива «Банд’эрос», «18 мне уже» от «Руки Вверх», Ice Baby рэпера Guf, «Где Ты» от D.I.P. Project и «Инфинити», «Плохая девочка» группы «Винтаж» и «Были танцы» Бьянки.

В категории хитов 1990‑х лидирует песня «Солнышко» группы «Демо». В тройку лучших также вошли «Угонщица» Ирины Аллегровой и «Хали‑гали, паратрупер» группы «Леприконсы». За ними в рейтинге идут American Boy от «Комбинации», «Ветер с моря дул» в исполнении Натали, «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой, «Капитан» Татьяны Овсиенко, «Зимняя вишня» Анжелики Варум, «Мальчик мой» Светланы Владимирской, а закрывает список песня «Влюблённый самолёт» Ларисы Черниковой.

Анализ прослушиваний за последние три года (с 1 января по 18 мая 2024–2026 годов) показал, что пик интереса к музыке 1990‑х и 2000‑х пришёлся на 2025 год. На треки 2000‑х тогда пришлось 47% прослушиваний — заметно больше, чем в 2024‑м (30%) и в 2026‑м (23%). Схожая динамика наблюдается и для хитов 1990‑х: в 2025‑м их доля составила 46% от общего числа проигрываний, тогда как в 2024‑м показатель равнялся 32%, а в 2026‑м снизился до 22%.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН заявил, что мог бы больше не писать новых песен со своим багажом хитов, но хочет порадовать своих поклонников.

