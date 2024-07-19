«Трехглавый» Горшок: Продюсеры поспорили о преемниках «Короля и Шута»

Группы «КняZz», «Северный флот» и «Горшенев» вполне легитимно используют в своем творчестве наследие Михаила Горшенева, заявил в интервью НСН продюсер сериала «Король и Шут» Игорь «Панкер» Гудков. При этом музыкальный продюсер Леонид Бурлаков считает, что есть только один «Король и Шут».

Фанаты панк-рока сегодня вспоминают лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, который скончался 19 июля 2013 года.