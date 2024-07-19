«Трехглавый» Горшок: Продюсеры поспорили о преемниках «Короля и Шута»
«КняZz» зацепил молодежь, «Горшенев» отошел от канонов, а «Северный флот» утяжелил «КиШ», сказал в эфире НСН Игорь Гудков, а Леонид Бурлаков сравнил эти группы с подражателями Depeche Mode.
Группы «КняZz», «Северный флот» и «Горшенев» вполне легитимно используют в своем творчестве наследие Михаила Горшенева, заявил в интервью НСН продюсер сериала «Король и Шут» Игорь «Панкер» Гудков. При этом музыкальный продюсер Леонид Бурлаков считает, что есть только один «Король и Шут».
Фанаты панк-рока сегодня вспоминают лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, который скончался 19 июля 2013 года.
«Наследие Горшенева абсолютно законно находится у Андрея Князева, который является сооснователем группы "Король и Шут". В "Северном флоте", как минимум, два человека, которые играли в группе "Король и Шут" с основания, это Поручик и Яков, барабанщик и гитарист, еще Ренегат там играл, на мой взгляд, они тоже абсолютно легитимны. Алексей Горшенев тоже играл в "КиШ", но совсем чуть-чуть, при этом они совместно с Михаилом написали рок-оперу "TODD". У него свое переосмысление, мы сделали программу "Песни брата". Он играет свои интерпретации, не придерживаясь "канонических версий" и тоже имеет абсолютное право это делать», - сказал Гудков, который также является директором проекта «Горшенев».
По его словам, Князю удалось зацепить молодежь «аутентичным» исполнением песен «КиШ».
«Князев автор этих произведений, он играет аутентично, в той манере, что и тогда, когда они начинали. Он не пытается что-то изменить. Это веселый панк-рок, думаю, что публике это заходит, плюс сериал привел новых, молодых фанатов. При этом "Северный флот" играет более тяжело. Я не приемлю этот дикий фанатизм из серии: "Не трогайте кого-то". Уверен, что тот всплеск, который мы с Князем дали после фильма, будет продолжаться еще долго. Мы же зацепили новое поколение, а новых групп хороших не появляется. У меня огромное количество писем от детей 10-12 лет. Что касается последователей "Короля и Шута", я посматривал группу Nagart, что-то есть интересное, но они свой путь найдут. Последователи должны быть», - считает «Панкер».
Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков в беседе с НСН сравнил преемников «КиШ» с подражателями Depeche Mode.
«Кроме самого "Короля и Шута" из этих групп я ничего никогда не слышал. Я не люблю тех, кто, например, зарабатывает на творчестве Depeche Mode. Есть куча коллективов, которые пытаются петь "под Depeche Mode". Даже если бы там брат Алана Уайлдера играет, я бы это не слушал. До меня, как обывателя, песни Князя не доходили. Для меня есть один "Король и Шут", и он должен оставаться», – сказал Бурлаков.
Вместе с тем он признал уникальность Горшка, допустив, что тот может стать легендой, как Виктор Цой.
«Мы пересекались с Горшеневым несколько раз в гримерках, это был человек, на которого сразу обращаешь внимание, это был действительно какой-то удивительный, сказочный персонаж. У каждого поколения свои герои, у нас был Цой, у кого-то "Король и Шут". Я уважаю выбор любого поколения, но не могу понять, кто является им сейчас. У моей 17-летней дочки и ее одноклассников нет какого-то героя уровня "Кино" или "Нирваны", чтобы все сходили с ума, и это обидно», - заключил собеседник НСН.
Лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев ранее говорил, что пока продолжении сериала «Король и Шут» упирается в финансы, напоминает «Радиоточка НСН».
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