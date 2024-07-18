Музыкант Горшенев ответил, будет ли продолжение сериала «Король и Шут»
18 июля 202414:20
Лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев рассказал, что сейчас ведутся разговоры о продолжении сериала «Король и Шут».
«Все упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских», — сказал музыкант в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, снять грамотный фильм про «Короля и Шута» мог только один человек — Алексей Герман-старший.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в интервью НСН заявил, что говорить о выходе полнометражного продолжения сериала пока преждевременно, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru