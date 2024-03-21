«Пишем сценарий!»: Продюсер сериала «Король и Шут» о выходе продолжения

Продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в интервью НСН заявил, что говорить о выходе полнометражного продолжения сериала пока преждевременно.

«Довольно рано рассуждать о том, когда появится фильм. Еще точно не решено, как это будет выглядеть, контракты не подписаны, ничего не запущено. Сейчас идет работа над сценарием усилиями Александра Бузина, который помогал нам в написании фэнтези. Поскольку сериал “Король и Шут” был очень успешный, мы, конечно, думали над продолжением. Понятно, что про саму группу снимать фильм уже нельзя, потому что главный герой, как мы знаем, трагически умер. Про него можно делать только что-то из раннего, но это мы уже показали. Конечно, работа будет идти под контролем режиссера “Короля и Шута” Рустама Мосафира. Думаю, что фильм будет успешным, но насколько, пока что не возьмусь сказать», — отметил Гудков.