«Пишем сценарий!»: Продюсер сериала «Король и Шут» о выходе продолжения
Скорее всего, фильм «Король и Шут. Как в старой сказке» будет создавать та же команда, что и сериал «Король и Шут», однако пока только пишется сценарий продолжения, сказал НСН Игорь «Панкер» Гудков.
Продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в интервью НСН заявил, что говорить о выходе полнометражного продолжения сериала пока преждевременно.
«Довольно рано рассуждать о том, когда появится фильм. Еще точно не решено, как это будет выглядеть, контракты не подписаны, ничего не запущено. Сейчас идет работа над сценарием усилиями Александра Бузина, который помогал нам в написании фэнтези. Поскольку сериал “Король и Шут” был очень успешный, мы, конечно, думали над продолжением. Понятно, что про саму группу снимать фильм уже нельзя, потому что главный герой, как мы знаем, трагически умер. Про него можно делать только что-то из раннего, но это мы уже показали. Конечно, работа будет идти под контролем режиссера “Короля и Шута” Рустама Мосафира. Думаю, что фильм будет успешным, но насколько, пока что не возьмусь сказать», — отметил Гудков.
Собеседник НСН подтвердил, что в работе будет принимать участие лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев.
«Он будет создавать музыку для проекта, поскольку уже очень здорово показал себя именно как композитор для фильма, всем это очень понравилось. Вообще надеюсь, что фильм будет создавать та же команда, которая создавала сериал “Король и Шут”: и Андрей Князев, и Рустам Мосафир, и оператор Степан Бешкуров», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что сериал «Король и Шут» стал самой популярной новинкой по аудитории в 2023 году на «Кинопоиске».
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