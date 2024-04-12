Трагический уход: Критик объяснил культ Эми Уайнхаус

Достижения певицы Эми Уайнхаус за 27 лет жизни «потрясают и будоражат», заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. Так он ответил на вопрос о ее мировой славе. По его словам, за столь непродолжительную жизнь она успела записать два полноценных альбома.

Уайнхаус не гналась за трендами, а создавала их сама. Исполнительница не подражала своим кумирам, а «делала совсем другую музыку», привлекая при этом внимание к стилям соул и R&B.

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По мнению Бабичева, культ Уайнхаус создан также ее ранним уходом из жизни и включением в так называемый «Клуб 27», к которому можно причислить, например, Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Курта Кобейна.

«Культовость артистов, кроме таланта, — это еще и их трагический уход. Как человек поднялся на Олимп и какие демоны его съедают, что он так же стремительно падает в бездну…Сколько мы будем помнить Эми Уайнхаус, столько времени будем думать, как это произошло, что стало триггером», — сказал NEWS.ru критик.

12 апреля состоялась британская премьера байопика режиссера Сэм Тейлор-Джонсон об Эми Уайнхаус «Обратно во мрак».


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