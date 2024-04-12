Трагический уход: Критик объяснил культ Эми Уайнхаус

Достижения певицы Эми Уайнхаус за 27 лет жизни «потрясают и будоражат», заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. Так он ответил на вопрос о ее мировой славе. По его словам, за столь непродолжительную жизнь она успела записать два полноценных альбома.

Уайнхаус не гналась за трендами, а создавала их сама. Исполнительница не подражала своим кумирам, а «делала совсем другую музыку», привлекая при этом внимание к стилям соул и R&B.