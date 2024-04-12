Группа «астра» выпустила социальный сингл о вреде спиртных напитков
Рок-группа из Санкт-Петербурга «астра», лидером которой является вокалистка «Пневмослона» Ася Зеленая, выпустила новый социально ориентированный сингл «ангкл». По словам музыкантов, песня является своеобразным призывом отказаться от употребления спиртных напитков и воззвать к здоровому образу жизни.
«Отправной точкой для создания песни является наша острая озабоченность вопросами гражданского здоровья», – отметила Ася Зеленая.
По ее словам, сингл является ироничным и призван сделать мир лучше. Лидер группы подчеркнула, что алкоголь не избавляет человека от проблем, при этом наносит большой ущерб здоровью.
С осени прошлого года группа «астра» выпустила шесть композиций и была выдвинута в трех номинациях главной рок-премии страны – «Чартова Дюжина». Жанр коллектива балансирует между мелодичным гитарным, альтернативным и поп-роком.
В ноябре 2023 года Ася Зеленая рассказала НСН о своем проекте, назвав его «вселенной о чувствах». При этом она отметила, что названия группы и песен пишутся с маленькой буквы.
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