Фильм о жизни Эми Уайнхаус выйдет в прокат в США в мае

Художественный фильм о жизни легендарной британской певицы Эми Уайнхаус «Back to Black» выйдет на киноэкраны в США 10 мая 2024 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Перед смертью Эми Уайнхаус думала, что беременна

Лента расскажет об отдельных моментах биографии исполнительницы, которые сделали из джазовой певицы северного Лондона мировую знаменитость.

Роль обладательницы «Грэмми» в картине исполнила Мариса Абела. Режиссером проекта стал Сэм Тейлор-Джонсон.

Ранее в российский прокат вышел документальный фильм об Эми Уайнхаус, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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