Фильм о жизни Эми Уайнхаус выйдет в прокат в США в мае
13 декабря 202320:24
Художественный фильм о жизни легендарной британской певицы Эми Уайнхаус «Back to Black» выйдет на киноэкраны в США 10 мая 2024 года, сообщает The Hollywood Reporter.
Лента расскажет об отдельных моментах биографии исполнительницы, которые сделали из джазовой певицы северного Лондона мировую знаменитость.
Роль обладательницы «Грэмми» в картине исполнила Мариса Абела. Режиссером проекта стал Сэм Тейлор-Джонсон.
Ранее в российский прокат вышел документальный фильм об Эми Уайнхаус, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru