Тимати выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в «Крокусе»

Музыкант выразил соболезнования пострадавшим во время теракта и обратился к блогерам, которые, по его словам, пытаются дестабилизировать обстановку в России на национальной почве.



«Включите свою голову. Ведь может именно руками вот этих вот нанятых ребят, которые согласились за 500 тысяч рублей совершить это чудовищное преступление, и пытаются раскачать и дестабилизировать обстановку внутри нашей страны. Таджики никаким образом не виноваты в том, что эти негодяя сделали то, что сделали. Среди таджиков огромное количество хороших людей, и я могу сказать, что у меня в разных структурах работают порядочные люди этой национальности. Негодяи есть в каждой национальности. И у нас, и в Украине, и в Таджикистане», — заявил Тимати.

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) сообщил в своем блоге, что готов со своей командой помочь пострадавшим и родным погибших в теракте, напоминает «Радиоточка НСН».

