Тимати выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в «Крокусе»

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) записал видеообращение, в котором призвал граждан не дать «заказчикам теракта раскачать межнациональную ситуацию внутри страны».

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Музыкант выразил соболезнования пострадавшим во время теракта и обратился к блогерам, которые, по его словам, пытаются дестабилизировать обстановку в России на национальной почве.

«Включите свою голову. Ведь может именно руками вот этих вот нанятых ребят, которые согласились за 500 тысяч рублей совершить это чудовищное преступление, и пытаются раскачать и дестабилизировать обстановку внутри нашей страны. Таджики никаким образом не виноваты в том, что эти негодяя сделали то, что сделали. Среди таджиков огромное количество хороших людей, и я могу сказать, что у меня в разных структурах работают порядочные люди этой национальности. Негодяи есть в каждой национальности. И у нас, и в Украине, и в Таджикистане», — заявил Тимати.

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) сообщил в своем блоге, что готов со своей командой помочь пострадавшим и родным погибших в теракте, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотограф София Зенина
ТЕГИ:СоболезнованияТерактыМузыкаМузыканты

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