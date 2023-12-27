Wildways, «Диктофон» и «Бонд с кнопкой»: Кто покорил НАШЕ Радио в 2023 году
Музыкальный редактор НАШЕго Радио Александра Шулакова в эфире НСН подвела музыкальные итоги 2023 года.
Музыкальный редактор НАШЕго Радио Александра Шулакова рассказала НСН о русскоязычных альбомах, которые покорили ее сердце в 2023 году.
«На мой взгляд, самый главный русскоязычный альбом этого года – «Волки в тире» Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова. Глубокие тексты, потрясающий уровень продакшна и, конечно, главный посыл: какие бы события ни происходили в мире, любовь все равно на первом месте», - сказала собеседница НСН.
Александра также выделила трех представителей нового русского рока, отличившихся в этом году.
«Не могу не отметить троих представителей молодого поколения: группу Wildways с альбомом «Симптомы», где агрессивный и плотный саунд идеально сочетается с лирикой о личных переживаниях и глобальных переменах; группу «Диктофон» с альбомом «Жестокие романсы», который придется по вкусу любителям эстетского звука и тонкой игры слов, а также альбом «Путешествие» группы «Бонд с кнопкой», который погружает слушателя в глубокие размышления о природе простых вещей и укутывает неземными аранжировками, словно уютным одеялом», - отметила музыкальный редактор.
Ранее участник групп «Машина времени» и «Воскресение» Евгений Маргулис в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в 2023 году открыл для себя множество новых артистов, в частности, Эрику Лундмоен и Тосю Чайкину.
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