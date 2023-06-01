The Hatters представят новое шоу в Москве и Санкт-Петербурге

В январе группа представила новый альбом под названием «По ходу люблю», который стал седьмым в дискографии «шляпников». В него вошли девять треков, три из которых записаны в формате live.

Предыдущий альбом команды из Санкт-Петербурга под названием «Golden Hits» вышел в 2021 году.

Ранее Музыченко рассказывал «Радиоточке НСН» о гастрольном туре и взаимоотношениях с группой Little Big, уехавшей в США. Он также поведал о своих YouTube-проектах, признавшись, что в первую очередь считает себя музыкантом и лишь потом «мальчишкой из интернета».

