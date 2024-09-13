The Cure анонсировали первый альбом за 16 лет

Отмечается, что такой вывод поклонники группы сделали из полученных от участников коллектива черных открыток с надписью «Songs of a Lost World» («Песни потерянного мира») и записанной римскими цифрами датой 1 ноября 2024 года.

Косвенно догадку поклонников подтвердили и сами музыканты, заменив фото профиля в соцсетях на новый логотип на полностью черном фоне.

Кроме того, гитарист The Cure Ривз Гэбрелс разместил ссылку на обновленный портал группы и призвал почитателей творчества подписаться на рассылку.

Ранее The Cure объявили о выпуске винила, на котором будут две абсолютно новых песни, записанные во время французской части тура «Shows Of A Lost World».

