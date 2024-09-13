The Cure анонсировали первый альбом за 16 лет
The Cure могут выпустить первый альбом за 16 лет. Об этом сообщает NME.
Отмечается, что такой вывод поклонники группы сделали из полученных от участников коллектива черных открыток с надписью «Songs of a Lost World» («Песни потерянного мира») и записанной римскими цифрами датой 1 ноября 2024 года.
Косвенно догадку поклонников подтвердили и сами музыканты, заменив фото профиля в соцсетях на новый логотип на полностью черном фоне.
Кроме того, гитарист The Cure Ривз Гэбрелс разместил ссылку на обновленный портал группы и призвал почитателей творчества подписаться на рассылку.
Ранее The Cure объявили о выпуске винила, на котором будут две абсолютно новых песни, записанные во время французской части тура «Shows Of A Lost World».
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