Группа Gorky Park выпустила первую песню на русском языке

Группа Gorky Park представила новую песню под названием «Мужская».

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Это первый в истории группы сингл на русском языке (если не считать демо-записи 90-х).

По словам участников коллектива, новый трек отражает их пройденный путь и внутренний мир.

Ранее новый состав коллектива «Парк Горького» (Gorky Park) Стаса Намина представил первый студийный альбом под названием One world freedom, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Продюсерский центр Стаса Намина
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