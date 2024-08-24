Группа Gorky Park выпустила первую песню на русском языке
24 августа 202421:18
Группа Gorky Park представила новую песню под названием «Мужская».
Это первый в истории группы сингл на русском языке (если не считать демо-записи 90-х).
По словам участников коллектива, новый трек отражает их пройденный путь и внутренний мир.
Ранее новый состав коллектива «Парк Горького» (Gorky Park) Стаса Намина представил первый студийный альбом под названием One world freedom, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru