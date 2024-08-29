Группа The Cure выпустит две новых песни
Британские рокеры The Cure объявили о выпуске винила, на котором будут две абсолютно новых песни, записанные во время французской части тура «Shows Of A Lost World».
Как сообщает New Musical Express, речь идёт о треках «And Nothing Is Forever» и «I Can Never Say Goodbye», которые являются первыми абсолютно новыми произведениями группы за 16 лет.
Отмечается, что песни выпустят на 12-дюймовом эко-виниле. Первые сто пластинок будут подписаны лидером The Cure Робертом Смитом и купить их можно будет на сайте коллектива. Остальные 4500 экземпляров будут доступны эксклюзивно в магазине Naked Record Club Store.
Все вырученные средства будут направлены благотворительной организации по борьбе с изменением климата «Earth Percent».
Ранее британские рок-ветераны Def Leppard объявили о выходе концертной пластинки «One Night Only Live At The Leadmill Sheffield», на которой будет запись шоу на площадке The Leadmill в английском Шеффилде 19 мая 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru