Группа The Cure выпустит две новых песни

Как сообщает New Musical Express, речь идёт о треках «And Nothing Is Forever» и «I Can Never Say Goodbye», которые являются первыми абсолютно новыми произведениями группы за 16 лет.

Отмечается, что песни выпустят на 12-дюймовом эко-виниле. Первые сто пластинок будут подписаны лидером The Cure Робертом Смитом и купить их можно будет на сайте коллектива. Остальные 4500 экземпляров будут доступны эксклюзивно в магазине Naked Record Club Store.

Все вырученные средства будут направлены благотворительной организации по борьбе с изменением климата «Earth Percent».

Ранее британские рок-ветераны Def Leppard объявили о выходе концертной пластинки «One Night Only Live At The Leadmill Sheffield», на которой будет запись шоу на площадке The Leadmill в английском Шеффилде 19 мая 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».