Телезрители выбрали величайшую песню в истории «Евровидения»

Между тем, 18 марта стало известно об отмене «Евровидения – 2020». Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако было принято решение отказаться от его проведения из-за пандемии COVID-19. Вместо финала песенного конкурса прошло онлайн-шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light).

В свою очередь, в беседе с НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников заявил, что группа Little Big, которая должна была представить на конкурсе Россию, могла бы рассчитывать на второе место.

«Отмена "Евровидения", на самом деле, не очень заметное событие по сравнению с тем, что происходит в целом в мире. Если говорить о перспективах группы Little Big, то шансы на победу у них были достаточно высокие, так как "Евровидение" никакого отношения к музыке не имеет, точно так же, как и группа Little Big. Это сугубо фриковое мероприятие, а они сугубо фриковая группа, где музыки как таковой нет, поэтому они бы нашли друг друга. Первое место они вряд ли заняли бы из-за негативного отношения Европы к России, но второе или третье, я думаю, совершенно реально», - пояснил свою позицию Ступников.

Добавим, «Евровидение — 2021» пройдет в голландском городе Роттердаме.

