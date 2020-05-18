Телезрители выбрали величайшую песню в истории «Евровидения»
Величайшей песней в истории международного песенного конкурса «Евровидение» стала песня шведской группы ABBA Waterloo. Как сообщает британская вещательная корпорация «Би-би-си», это выяснилось в ходе опроса, который организаторы конкурса провели среди телезрителей.
Напомним, с этой песней коллектив из Швеции одержал победу на «Евровидении» в 1974 году. После этого композиция Waterloo занимала лидирующие позиции в британском и мировых чартах. Тогда-то к ABBA и пришла всемирную известность. Всего по всему миру было продано более 6 млн копий этого музыкального трека, отмечает Газета.ру.
Между тем, 18 марта стало известно об отмене «Евровидения – 2020». Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако было принято решение отказаться от его проведения из-за пандемии COVID-19. Вместо финала песенного конкурса прошло онлайн-шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light).
В свою очередь, в беседе с НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников заявил, что группа Little Big, которая должна была представить на конкурсе Россию, могла бы рассчитывать на второе место.
«Отмена "Евровидения", на самом деле, не очень заметное событие по сравнению с тем, что происходит в целом в мире. Если говорить о перспективах группы Little Big, то шансы на победу у них были достаточно высокие, так как "Евровидение" никакого отношения к музыке не имеет, точно так же, как и группа Little Big. Это сугубо фриковое мероприятие, а они сугубо фриковая группа, где музыки как таковой нет, поэтому они бы нашли друг друга. Первое место они вряд ли заняли бы из-за негативного отношения Европы к России, но второе или третье, я думаю, совершенно реально», - пояснил свою позицию Ступников.
Добавим, «Евровидение — 2021» пройдет в голландском городе Роттердаме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- Большинство украинцев оценили первый год Зеленского у власти на «троечку»
- Умер один из самых заслуженных священников Москвы
- Прокуратура Москвы проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции
- Снос памятника Колчаку в Башкирии попал на видео
- Телезрители выбрали величайшую песню в истории «Евровидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru