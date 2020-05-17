«Пухляш» из клипа Little Big оказался в рейтинге Forbes
Дмитрий Красилов («Пухляш»), танцор из клипа на песню Uno российской группы Little Big, вошел в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет издания Forbes, сообщает Lenta.ru.
25-летний Красилов с 12,1 процента голосов занял второе место в категории «Искусство». Первую позицию он уступил актеру Никите Кукушину, набравшему 16,6 процента читательских голосов.
Выбор читателей повлияет на итоговый список, который появится на сайте издания во второй половине мая, сообщили его редакторы.
Напомним, танцор из города Заринска Дмитрий Красилов прославился после съемок в клипе на песню Uno, снятой группой Little Big для международного музыкального конкурса «Евровидение-2020». Видео российской группы набрало самое большое число просмотров среди конкурсных клипов. Пользователи, которые назвали Красилова «Пухляш», хотели, чтобы танцор также отправился на международный конкурс.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
282 тыс.+9 709 / сут.
Умерли
2 631+94 / сут.
Выздоровели
67 373+4 207 / сут.
- Под Нижним Новгородом образовалась свалка вакцин от гриппа
- Воробьев сообщил подробности о снятии ограничений в Подмосковье
- Заслуженный учитель России раскритиковал упрощение ЕГЭ
- «Пухляш» из клипа Little Big оказался в рейтинге Forbes
- Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru