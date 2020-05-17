«Пухляш» из клипа Little Big оказался в рейтинге Forbes

Дмитрий Красилов («Пухляш»), танцор из клипа на песню Uno российской группы Little Big, вошел в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет издания Forbes, сообщает Lenta.ru.

25-летний Красилов с 12,1 процента голосов занял второе место в категории «Искусство». Первую позицию он уступил актеру Никите Кукушину, набравшему 16,6 процента читательских голосов.

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Выбор читателей повлияет на итоговый список, который появится на сайте издания во второй половине мая, сообщили его редакторы.

Напомним, танцор из города Заринска Дмитрий Красилов прославился после съемок в клипе на песню Uno, снятой группой Little Big для международного музыкального конкурса «Евровидение-2020». Видео российской группы набрало самое большое число просмотров среди конкурсных клипов. Пользователи, которые назвали Красилова «Пухляш», хотели, чтобы танцор также отправился на международный конкурс.

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Фото: youtube.com
ТЕГИ:ForbesЕвровидение
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